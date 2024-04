Jablonec, v dalším kole FORTUNA LIGY neobstál s ostravským Baníkem, kterému doma podlehl 2:3. I když se tým snažil a dělal co mohl, na konci utkání to alespoň k bodu nedovedl. Baník těsný náskok udržel a bral tři body. Vítězství dali základ střelci branek Klíma, Kpozo a Tekijaški, jenž si dal vlastní branku, když si srazil míč do branky.

FK Jablonec - Baník Ostrava | Foto: fkjablonec.cz

Baník nebyl lepším týmem, ovšem hrál efektivně a na brejky, které mu vycházely. Má na to somatotypy hráčů a na hřišti vládli při hře tělem, v zakončení, v centrech a při soubojích. Jablonec nezahrál vůbec špatně, ale body nebere. Ani jeden, i když měl lepší vstup do utkání.

Prokletí na jablonecké Střelnici Baník zlomil tuto neděli. Po osmnácti letech se v útrobách jablonecké Střelnice Ostravští radovali z tříbodového zisku. Jak zápas komentovali oba trenéři?

Kouč Slezského klubu Pavel Hapal měl z tříbodového zisku na Střelnici velkou radost, nejen protože jeho tým protrhnul dlouhotrvající sérii. „O té osmnáctileté sérii jsme věděli, ale spíš jsme se tomu před zápasem zasmáli. Celkově to byl emočně složitý zápas. Dobře jsme do toho vstoupili a vedli 2:0. Mohli jsme ten zápas rozhodnout dalšími góly už v prvním poločase. Znervózněl náš až kontaktní gól. V začátku druhé půle to Jablonec zjednodušil a my jsme byli trochu mimo hru. Uklidnil náš až třetí gól,“ přiznal Hapal a pokračoval. „Panuje u nás spokojenost se třemi body. V tabulce teď máme lehčí polštář. Ale zůstáváme nohama na zemi. Je dobře, že nám v tréninkovém procesu skoro nikdo nechybí. Z mužstva cítím, že by chtělo skončit čtvrté a zkusit Evropu, ale to je ještě daleko,“ dodal kouč Baníku.

Látal: Jsme bez útočníků. Musíme se dostat do pohody

Jablonecký kouč Radoslav Látal opět lepil sestavu, jak to jen šlo. „Opět jsme měli velké problémy. Tekijaški byl nemocný a můžeme být vůbec rádi, že to nakonec odehrál. Kdyby nebyl on, tak už tam nemáme koho dát. Nakonec hrál s antibiotiky. Kratochvíla bolel přitahovač, šel do zápase bez tréninků. Trápí nás útočná fáze. Ale musíme se s tím vypořádat. Čekají nás těžké zápasy a chýlí se konec soutěže,“ vyjmenovává jablonecké problémy kouč. „Z naší strany to byl velice slabý první poločas. Baník nám ještě daroval jako dárek snížení, když jsme šli do kabin za stavu 2:1, přitom jsme mohli prohrávat i víc. Hosté měli střed hřiště a dohrávali souboje. My jsme tam měli obrovské problémy. O poločase jsme trochu přeskupili řady a zesílili střed hřiště. Pak Alex udělal chybu, přišla ztráta a Baník nás potrestal. Ještě jsme to zdramatizovali, ale Baník si to už zkušeně pohlídal. Naše problémy se před dalším zápasem opět kupí, protože máme vykartované další hráče,“ lituje Látal.

Gaši: Trénovat vedle Hübschmana je pro mne pocta

Jablonecký kouč poté sportovně pogratuloval soupeři, s jehož barvami je spjatý. „Baník byl velice dobře připravený a vyhrál tu zcela zaslouženě. Jsem s tím klubem spjatý, zažil jsem tam něco krásného a na to se nedá zapomenout. Oni mají skvělou diváckou kulisu a ten region by si poháry zasloužil. Ale já jsem trenér Jablonce a my teď máme svoje problémy,“ netajil po zápase Látal.

FK Jablonec – FC Baník Ostrava 2:3 (1:2)

Branky: 45+1. Hollý (Čanturišvili), 79. Černák (Alégué) – 11. Ji. Klíma (Kpozo), 24. Kpozo (Rigo), 61. Tekijaški (vla.)

Karty: 58. Kratochvíl (JAB), 67. Hollý (JAB), 68. F. Souček (JAB), 90+2. Martinec (JAB) – 18. Boula (OVA)

Držení míče: 59 % : 41 %.

Střely na branku: 5:5. Střely mimo: 2:3. Rohy: 6:4. Ofsajdy: 1:1. Fauly: 6:9.