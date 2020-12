VLASTIMIL NOVOTNÝ

„Jsem zklamaný, protože jsme vedli 2:0 ještě chvíli před koncem,“ řekl po utkání v Karviné a ztrátě dvou bodů jablonecký trenér Petr Rada.

Jablonecký tým vedl v úterním zápase v Karviné zásluhou tref útočníků Schranze a Doležala už o dvě branky. Jenže v posledních třech minutách ho o výhru připravil střídající Haša, který vstřelil dvě branky a vyrovnal na závěrečných 2:2.

„Jsem zklamaný, protože jsme vedli 2:0 ještě chvíli před koncem. Ta první domácí střela byla nádherná. Karviná se tím dostala do hry a potrestala nás v 90. minutě gólem na 2:2,“ hořekoval bouřlivák Rada.

„Už v prvním poločase jsme tam měli určité pasáže, kdy jsme tam nevyřešili brejkové situace. V druhém poločase domácí hráli na tři obránce. Ne že bychom se ukolébali, ale euforie domácích byla znát, měli tam hodně vysokých postav. Odolávali jsme, ale neubránili jsme ty dvě závěrečné situace,“ řekl pro klubový web zklamaný Rada.

Karviná bod doslova vydolovala. „Celý druhý poločas jsme byli lepší, bohužel jsme inkasovali podruhé, tentokrát z kopačky Doležala, to je pan útočník. Moje mužstvo ukázalo charakter, dokázali jsme vyrovnat. Jablonec nevěděl kam dřív skočit. Možná to mohlo být i 3:2 pro nás, tak jako Jablonce hrál o víkendu s Plzní. Jablonec má kvalitu, právem je tak vysoko v tabulce. Byl to kvalitní a emotivní zápas,“ konstatoval karvinský kouč Juraj Jarábek.

Ve středu se na scéně fotbalové ligy představí druhý zástupce Podještědí. Liberec přivítá po Evropské lize a prohře na Slavii v roli favorita poslední celek tabulky Opavu.