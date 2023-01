Tým se už sešel na prvním povánočním tréninku. „Nebudeme si nic nalhávat. Pohled na tabulku pro nás příjemný není. Musíme si uvědomit, že jsme se do této situace dostali sami.“„Špatná disciplína nás stála spoustu bodů. Ze šestnácti kol jsme pět hráli v deseti hráčích. Nejen, že jsme, díky inkasovaným kartám, hráli oslabení v tom daném utkání, ale, když se jednalo o červené, chyběli nám potrestaní hráči i v dalších zápasech a kádr nebyl kompletní,“ okomentoval situaci trenér Jablonce. Jako další faktor neúspěšného podzimu označil kouč velký počet zranění, která je v podzimním části soutěže provázela. „Vypadli nám tak kvalitní hráči a kádr tak široký nebyl, aby to nebylo znát.“

A způsob hry? Ten, podle Horejše, tak špatný nebyl. V některých zápasech se jeho svěřencům dařilo, hráli dobře, kouč byl spokojený, i když se týmu nepodařilo dovést zápas do úspěšného konce. „Konec sezóny byl pro nás těžký. Karty, které často hráči vyfasovali díky svoji nezkušenosti a neschopnosti ovládnout emoce a situaci na hřišti, k tomu se přidala špatná atmosféra, ztracené body třeba v Boleslavi a další naše chyby. To všechno nás dostalo tam, kde se teď nacházíme. Kluci to cítili stejně. Proto jsme chtěli, aby měli chvíli volno A teď musíme zapracovat na tom, kde je to nejvíce potřeba. Velké rezervy máme v defenzívě. Směrem dopředu jsme některé šance nedokázali proměnit a to nás stálo body. Věřím, že se nám podzimní situaci podaří změnit a hlavně vylepšit,“ zdůraznil Horejš.

Karet nasbírali jeho svěřenci tolik, co ještě, jak řekl, ve své trenérské historii, nezažil. „Všechno jsme s hráči probrali. Jsou karty a karty. Někomu je vytknout nemůžu. Ale některé byly zbytečné a tým oslabily. Disciplína na hřišti musí být. A odpovědí na tolik karet byla změna disciplinárního řádu. Ten je nyní určitě přísnější. Doufám ale, že ho nebudeme muset použít. Kluci musí mít svoje chování v zápase pod kontrolou a být zodpovědní za svoje chování.“

Jablonečtí absolvovali po posledním ligovém zápase ještě týdenní trénink. Pak, jak rozhodlo vedení klubu, dostali čtrnáctidenní pauzu, aby si odpočinuli od sebe a i od fotbalu. A pak se ještě na čtrnáct dnů před vánočními svátky sešli. „Odpočinek byl důležitý, hráči mohli úplně vypnout, odjet na dovolené s rodinami. Model, který jsme zvolili, bude určitě přínosný. Chtěli jsme, aby si odpočinuli. Ale i tak jsme s nimi byli v kontaktu a řešili a probírali aktuální záležitosti. A potřebovali jsme vrátit zpátky do provozu zraněné hráče. Těch bylo dost,“ řekl Horejš.