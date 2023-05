„Po porážce v Benešově, kdy jsme nebyli v tabulce v žádné extra situaci, to byl pro nás důležitý zápas. Potřebovali jsme vyhrát. Jsem rád, že jsme do zápasu vstoupili tím nejlepším způsobem, jaký jsme mohli a v šesté minutě už jsme vedli 2:0. Bylo dobré, že kluci pokračovali v aktivní hře dál a měli celý první poločas pod kontrolou. Mohli jsme ještě přidat další tři, čtyři góly. O poločase jsme kluky nabádali, aby v takové aktivitě a tempu pokračovali dál. A splnili to do puntíku. Dali další dva rychlé góly a zápas rozhodli. Negativní bylo ale zranění Rozkovce při třetím góle. Ten je pro nás v organizaci hry hodně důležitý. Když vypadlo, že jsme se s tím trochu ve středu hřiště prali. Chyběla nám tam osobnost, která to tam zorganizuje, „seřve“, a to chybělo. V dalším průběhu zápasu byl jeho odchod znát. Soupeř měl v této chvíli optickou převahu, protože jsme byli daleko od hráčů, ale i tak jsme měli další šance. Nejvíc mě mrzí dva obdržené góly, ty ten výsledek negují, to by se stávat nemělo. Tři body jsou ale perfektní, důležité, odpracované. Doufejme, že bude Rozkovec brzy v pořádku. Když by nebyl, tak ho samozřejmě nahradíme. V utkání ale byly vidět ještě další naše výborné výkony. Jsem spokojený, jedeme dál, dál chceme získávat další body.“

FK Jablonec B – FK Teplice B 4:2 (2:0)

Branky: 2. Ritter, 7. Kubát, 47. Rozkovec, 53. Kubín - 70. Procházka, 93. Hrdlička

Sestava FK Jablonec B: Richter – Diviš (82. Evežen), Vošahlík, Heidenreich, Nykrín – Gaši (82. Werani), Rozkovec (49. Stibor), Kubín, Ritter – Kubát (73. Velich), Podzimek