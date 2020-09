Skóre totiž otevřel Jan Krob, na kterého o chvíli později navázal Jan Chramosta, který na zadní tyči nezaváhal. Zkraje druhé půle sice snížil hostující Schön, ovšem veškeré naděje na možný zvrat vzal Varnsdorfu Jakub Považanec. Jablonec tak vyhrál 3:1.

„Je dobré, že jsme toto utkání mohli sehrát. Zahráli si i hráči, kteří nedostávali tolik příležitostí. Prostřídali jsme jen ty hráče, kteří potřebovali pošetřit. Proti soupeři jsme si vytvořili obrovské množství šancí, ale proměnili jsme jich hodně málo. Sice jsme tři branky dali, ale gólů mohlo být klidně sedm,“ byl po skončení střetnutí kritický asistent trenéra Jablonce Zdeněk Klucký.

„Hráli jsme na hlavním hřišti a nepamatuji si, že bychom na hlavním někdy v přáteláku prohráli. Vanďák (Varnsdorf) byl běhavý soupeř, co se snažil hrát fotbal. Prvních patnáct minut byli jejich fotbalisté lepší na míči, pak jsme trošku začali otěže zápasu přebírat my,“ začal s hodnocením jeden z úspěšných střelců Jan Krob.

„Mrzí nás inkasovaný gól z blbého nákopu. Je lepší si přátelák dohrát vzadu na nulu a nekazit si tím konečný dojem,“ řekl smutným hlasem Krob.

Jak viděl svůj gól? „Byl to nepřímý volný kop, takže jsme to museli rozehrát. Chtěl jsem to propálit a vyšlo to, protože zeď se rozestoupila a prolítlo to tam. Bylo to těžké pro gólmana,“ ohlédl se za svoji trefou Krob.

Ten byl zároveň i u druhého gólu, který dal Chramosta. „Aspoň, že tohle už dal (smích). Už předtím tam měl dva nájezdy a nic. Ale teď to trefil hezky. Pro něj dobře, že nyní dává góly,“ pochválil svého spoluhráče.

Jablonec mohl dát klidně i více branek, protože si vypracoval velké množství šancí. „Je to škoda. První dva góly byly po standardce a třetí po brejku, vlastně jediný ze hry. Měli jsme tam krásné průnikové přihrávky, je lepší, když se to zakončí gólem. Sebevědomí pak půjde hráčům nahoru. Jak těm střelcům, tak i těm, co přihrávají,“ uzavřel Krob.