Jak hodnotíte vyhrané derby?

Hodnotí se mi to dobře. Do utkání jsme tentokrát vstoupili velice dobře, ve druhé minutě jsme se dostali do vedení. I když se jednalo o vlastní branku, tak ten důraz z naší strany při té standardce tam byl. Hráli jsme poměrně dobře, nezatáhli jsme se a hráli pořád aktivně. Domácí jsme do žádné šance v prvních dvaceti minutách nepustili. Mohli jsme se navíc dostat do vedení 2:0, kdy měl stoprocentní šanci Schranz, ale Nguyen dobře vyběhl, zmenšil střelecký úhel a zabránil stoprocentnímu gólu. Pak jsme inkasovali z úplně zbytečné penalty, která vrátila Liberec znovu do hry. Byla to škoda, protože jsme šli do kabin za stavu 1:1.

A co druhý poločas?

Hráče jsem burcoval i do druhé půle, protože už od rána jsem na nich viděl velkou koncentraci. Hráče jsem upozorňoval na to, abychom nadále hráli aktivně a ještě výš, abychom dostali Liberec pod větší tlak. To se nám splnilo, protože jsme dobře kombinovali. Co mě ale hodně potěšilo, byl výkon obou našich stoperů. Ti museli čelit několika nákopům na Júsufa a Rabušice. Myslím si, že to uhráli velice dobře a čistě. Ke konci utkání jsme převzali otěže, dostali se do vedení 2:1 a následně díky Zelenému i na 3:1. Hru jsme pak rozkouskovali, ale domácí zlobili pouze dlouhými nákopy, se kterými jsme si poradili. Vyhráli jsme zaslouženě a hráčům jsem za výkon poděkoval. Vítězství si hodně cením.

Mohla pomoci hráčům i promluva poté, co jste se vrátil z karantény?

Určitě. Hráčům jsem na tréninku řekl, že prostě pokud tady budu, tak na ně budu křičet a musí se s tím smířit. Budu je dostávat pod tlak. V pondělí jsme sice měli sraz v 10 hodin, ale já už byl na stadionu ve tři hodiny v noci. Počítal jsem minuty, abych mohl v deset vlétnout do kabiny. Myslím si, že hráči mě už dlouho takhle neviděli v těch třiceti minutách. Nechci říct, že bych někoho zastrašoval nebo urážel, to v žádném případě. Chtěl jsem na ně převést motivaci a celý týden byl v jiné režii. Od hráčů jsem cítil takovou ostražitost.

Během zápasu jste se dostal do křížku s trenérem Medynským. Co se tam stalo?

Byl tam faul na našeho hráče a já jsem protestoval. Rozhodčí zákrok neodpískal a nechal ho být. Trenér Medynský na mě začal křičet. Já si nikdy trenéra soupeřů nevšímám a kouč Medynský by si měl všímat hlavně svých hráčů. Aby mě Medynský, kterému je asi 53 let, upozorňoval co a jak, to ne, to ať si zkouší na někoho jiného. Já ho ctím a vážím si ho jako trenéra, ale nebude mě okřikovat.