Diváci viděli čtyři góly a hlavně druhá půle byla hodně zajímavá. Souhlasíte?

Pro diváky to bylo asi zajímavý, ale nás hlavně mrzí ten druhej gól, co jsme dostali. Dobře jsme reagovali na vyrovnání a dali jsme na 2:1, ale brzy jsme dostali na 2:2. Byl to takovej lacinej gól, kterej nebyl ani vypracovanej. Byl tam centr ze strany a nepohlídali jsme si hráče. Je to škoda.

Překvapil vás něčím Liberec?

Vůbec ne. Oni jsou doma nepříjemní, bojují a dnes je hnali dopředu i diváci. I když si na druhou stranu myslím, že návštěva na derby mohla být větší. Bod z Liberce je cenný, ale chtěli jsme víc a myslím si, že jsme tady mohli vyhrát.

Honza Sýkora vás asi viděl nabíhat a dal vám to skvěle.

Je to tak, byla to hezká akce. Bylo to sklepnuté do strany, pak to dostal Syky (Sýkora) a připravil mi to hezky.

Domácí výkon ve druhé půli hodně pozvedl příchod Dorleyho, přihrávkou a dobrým pohybem byl hodně vidět.

Určitě. Šlo to hodně přes něho, těžko se brání. Ale to nebylo jen o něm. My jsme ve druhé půli hráče asi špatně dostupovali. Ani dopředu to nebylo ono, míň jsme se doplňovali. Ale my jsme vedli 2:1 a měli jsme si to pohlídat.