Honzo, jak byste zhodnotil duel s Příbramí?

Už před zápasem jsme věděli, že nás čeká těžký soupeř. Prohráli jsme s ním první utkání na podzim a i v zimní přípravě a věděli jsme, že se nám proti němu hraje špatně. Ale hodili jsme to za hlavu a chtěli jsme se prezentovat naší hrou a myslím, že se nám to podařilo. Dopředu nás hnali i diváci a jsme rádi, že jsme se jim odvděčili čtyřmi góly.

Jablonec o vás moc stál, abyste tady na jaře zůstal a dvěma brankami jste se asi odvděčil tím nejlepším způsobem.

Když mi nevyšly nabídky ze zahraničí, tak jsem taky stál o to, abych šel sem. Chci tady pokračovat, protože se zde cítím dobře. V celém klubu jsou dobří lidé a máme tady dobrou partu.

Všechny góly se střílí těžko, ale se zdálo, že ty vaše góly byly hodně lehké a dával jste je do prázdné brány.

To se vám zdá. Kdybyste tam byl, tak byste mluvil jinak (smích). Při prvním gólu jsem se snažil, abych to dobře trefil, protože to přede mnou hodně skákalo. Takové situace jsou nejhorší a navíc jsem to kopal pravačkou. Při druhém gólu jsem běžel za míčem, protože jsem si myslel, že to brankář na nerovném terénu třeba netrefí. Což se nakonec stalo a pak už to bylo lehké dát to do brány. Takže z tribuny se to asi zdálo lehké, ale na hřišti to tak nevypadá.

Navíc na terénu, který po zimě ještě není v ideálním stavu.

No přesně. Míč na tom skáče a s chybou se musí počítat. Vůbec však nechci říct, že bylo hřiště špatně připravené, ale byl to první zápas po zimě a s nerovností se musí počítat.

Mysleli jste hodně na to, že jste podzimní zápas v Příbrami nezvládli a dneska byl čas na odplatu?

Samozřejmě jsme věděli o tom, že jsme tam prohráli 4:0 a že jsme tam podali špatný výkon. Chtěli jsme to napravit a jsme rádi, že se to po dobrém výkonu podařilo. Navíc nám hodně pomohli fanoušci. I když jich moc nepřišlo, fandili a jsme rádi, že jsme je nezklamali.

Mohli jste dát pět gólů, ale v závěru Martin Doležal nedal penaltu a po zápase byl hodně zklamaný.

Martinovi jsme všichni přáli, aby dal gól a vedl střeleckou tabulku, ale i takové nešťastné okamžiky ve fotbale jsou. Já mu moc přeji, aby soutěž o nejlepšího střelce vyhrál, a my mu v tom budeme pomáhat tak, jako jsme se mu snažili pomáhat dodnes. Věřím, že mu to tam bude padat v jiných zápasech.

Vlastimil Cakl