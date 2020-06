Trenér Jablonce Petr Rada musel před úvodním výkopem řešit jednu nepříjemnou situaci. Při rozcvičce se totiž zranila opora Tomáš Hübschman, na jehož místo nastoupil Tomáš Pilík. „Myslím si, že hrál výborně,“ ocenil Sýkora svého spoluhráče, který mu přihrál na gól.

Vstřelil jste jediný gól utkání, který posunul Jablonec na třetí místo. Jak moc je cenný vzhledem k ostatním výsledkům?

Vzhledem k ostatním výsledkům a vzhledem k tomu, že jsme se chtěli udržet v šestce a nakonec se nám povedlo posunout se na třetí místo, tak nám dal takový klid a určitě byl důležitý jak pro mě, protože jsem dlouho gól nedal, tak i pro tým, což je pro mě osobně důležitější. Jsem rád, že jsem takhle mohl týmu pomoct.

V úvodu zápasu jste měli optický tlak. Co chybělo k tomu, abyste si vypracovali víc gólových šancí?

Nenazval bych to úplně optický tlak, ale normální tlak. Myslím si, že jsme do toho utkání vstoupili dobře. Úvod byl z naší strany lepší než v předchozích duelech. Měli jsme hodně centrů ze strany, standardních situací, bohužel se ale míč odrazil nebo proletěl, takže nám chybělo víc štěstí. Věděli jsme, že pokud budeme hrát takto dále, tak gól přijít musí. Chtěli jsme hrát hlavně vzadu na nulu, což se povedlo a nakonec jsme dali i tu branku. Chci poděkovat všem klukům, protože jsme zápas uválčili.

Využili jste jednu chybu obrany Karviné. Dá se říct, že do té doby vám defenziva hostů dělala problémy?

Myslím si, že ze začátku prvního poločasu nám problémy nedělala. Byli jsme aktivní, dávali jsme centry, měli jsme standardky, ale prostě tomu chyběla finální fáze. O poločase jsme si řekli, že to prostě přijde a jen musíme být trpěliví, což jsme byli. Jednu šanci jsme využili, za což jsme rádi.

Byli jste trochu nervózní s ohledem na vývoj tabulky?

Určitě je znát, že hrajete o hodně. Ještě jsme věděli, že předchozí duely se nám herně a bodově úplně nepovedly. Sice jsme vyhráli v Teplicích, ale výkon z naší strany nebyl úplně nejlepší. My jsme si řekli, že proti Karviné to musíme urvat, protože hrajeme doma. Oddechli jsme si a jsme rádi, že se nám to povedlo.

Při rozcvičce se zranil Tomáš Hübschman. Bylo to jiné hrát bez něho?

Takhle bych to nenazval. Minulý půlrok na podzim jsme taky hráli zápasy, v nichž Tomáš hrát nemohl. Myslím si, že Tomáš Pilík, který nastoupil místo něj, hrál výborně. Cítili jsme Tomovu podporu, i když nebyl na hřišti. V kabině měl slovo. Snažil se říct, co a jak. Vyhráli jsme i pro něj.

Duel s Karvinou mohli poprvé sledovat i někteří permanentkáři. Pomohla vám jejich podpora?

Je to znát, když na tribuně vidíte lidi, kteří vás povzbuzují. Občas na vás něco zakřičí, ať už pozitivního nebo negativního. Určitě je to dobře. Já jsem jen pro, ať jich tam pustí co nejvíc.