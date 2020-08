Do úvodního poločasu naskočily tři nové tváře v dresu Severočechů: Václav Pilař, Robert Hrubý a Ivan Schranz. Byl to právě Schranz, který už v 9. minutě poprvé rozvlnil síť za brankářem Viktorie Žižkov.

Schranz tak už ve své premiéře ukázal, proč přišel do Jablonce. Jeho hlavní náplní bude střílení gólů. Nikdo z aktérů ale ještě netušil, že to byla poslední radost Jablonce v tomto zápase. Ještě do přestávky totiž Pražané skóre otočili. Nejprve se individuálně prosadil někdejší hráč Jablonce Jaroslav Diviš. Po něm se prosadil Žežulka, který dorazil do prázdné branky Hanušem vyraženou střelu.

Ve druhé části se na hřiště dostali další novicové v jabloneckém dresu, jmenovitě Jakub Podaný a Tomáš Ladra. Na místo levého obránce pak naskočil David Skuhravý z rezervního týmu.

Ani čerstvé síly ovšem nepomohly k obratu a vítězství v zápase. Naopak hosté ještě jednou inkasovali. K přímému kopu se postavil Březina a brankář Hrubý našel míč až v síti. „Prohráli jsme, hráli jsme špatně! A bylo to naposledy, tolerovat tohle nebudu. Víc k tomu nemám co říct,“ sdělil evidentně naštvaný trenér Petr Rada.

Jablonečtí fotbalisté si mohou spravit reputaci hned v dalších přípravných duelech. Ve středu 5. srpna od 17 hodin se v Lázních Bělohrad postaví proti nováčkovi z Pardubic. V sobotu 8. srpna pak čeká na Jablonecké dvojzápas proti Bohemians Praha 1905, který proběhne od 11 hodin v tréninkovém centru Bohemians v Uhříněvsi. Generálku na ligu pak obstará domácí mač proti stále ještě neznámému soupeři.

Nová sezona by měla začít v sobotu 22. srpna.

Přípravné utkání

FK Viktoria Žižkov – FK Jablonec 3:1 (2:1)



Branky: 33. Diviš, 37. Žežulka, 69. Březina – 9. Schranz.

Sestava Jablonce

1. pol.: Hanuš – Haitl, Kubista, Štěpánek, Krob – Pilař, Hübschman, Hrubý R., Černák – Schranz, Chramosta.

2. pol.: Hrubý V. – Haitl, Kubista, Jeřábek, Skuhravý – Ladra, Macháček, Považanec, Podaný – Kratochvíl – Velich.