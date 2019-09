FK Jablonec – Baník Ostrava 2:1 (2:0)

"Měli jsme vést 3:0 a nemuseli jsme se bát o výsledek," tak viděl zápas s Ostravou střelec úvodního gólu Jan Krob

Jak těžký to byl pro vás týden před Ostravou po vysoké porážce v Příbrami?

Ten týden byl nepříjemnej. V pondělí a v úterý bylo ještě dusno, ale ve středu jsme si zápas rozebrali a řekli jsme si, že to musíme hodit za hlavu a začít se soustředit na Ostravu.

Jaký byl zápas s Ostravou?

Myslím si, že dneska bylo vidět, že jsme k utkání přistoupili úplně jinak a hlavně úvodních asi třicet minut nám vyšlo. Pak Ostrava přidala a jejich hra byla nepříjemná, ale my jsme dvěma velkými šancemi mohli vítězství potvrdit. Bohužel se tak nestalo a hosté naopak snížili na rozdíl jediného gólu. Ale výhru jsme udrželi a zaplaťpánbůh za tři body. Dnešní výkon byl úplně jinej než v Příbrami.

Honza Matoušek byl asi po zahozené superšanci v kabině velkým terčem poznámek, co?

Kdyby se remizovalo, tak jsme byli všichni skleslí a srandu bychom si z toho nedělali, ale když se vyhrálo, tak se všechno bere jinak. To se stane. Chtěl to urychlit a nevšiml si, že protihráč už rezignoval. Jinak to mohl dovést až do „kuchyně“. Mohli jsme vést 3:0 a utkání se mohlo dohrát v klidu. Ale nějaké srandičky si ještě užije (smál se).

To samé měl i Martin Doležal, který nedal do prázdné branky.

Je to tak. Dolimu jsem věřil na sto procent, protože se s tím v tréninku nemazlí a tohle pravidelně dává. Snad dostane pozvání do reprezentace a vyjde mu to tam.

Za stavu 2:0 se zdálo, jakoby jste se až moc zatáhli a nechali Ostravu hrát.

Za stavu 2:0 byla Ostrava o něco lepší a něco jsme tam přežili. Ale opět musím poznamenat, že jsme měli dát na 3:0 a utkání by se dohrávalo jinak. Oni pak měli několik šanci, ale naštěstí jsme vyhráli.

Při prvním gólu jste to trefil parádně.

Jo, jsem za to rád. Vykulilo se to a trefil jsem to z prvního.