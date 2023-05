Každý doufal. Ale realita je jiná. Prvoligový Jablonec se propadl až do skupiny, která bojuje ve FORTUNA:LIZE o záchranu. Trenéra Horejše zklamaly výkony hráčů. Jak velkou pociťují někteří příslušnost ke klubu? Jakou mají zodpovědnost a chápou, o co teď Jablonec hraje?

trenér Jablonce David Horejš | Foto: fkjablonec.cz

Pád do skupiny o udržení v posledním kole základní části ligové soutěže nesl těžce nejen jablonecký kouč David Horejš. Na Bohemians nechápal jablonecký lodivod především hru defenzívy.

Jablonecký kouč David Horejš hledal po další porážce a pádu do poslední skupiny jen těžko slova. „Je to obrovské zklamání z výkonu. Spadli jsme do spodní skupiny, celé jaro jsme předváděli slušné výkony. Ale poslední dva zápasy venku a výkony do defenzívy vše znehodnotily. Připravovali jsme se na to, co hraje Bohemka a přesně z toho dostaneme dva góly, což je nepochopitelné. Podobně to bylo také v Budějovicích. Dostat za tři zápasy jedenáct gólů je neadekvátní a neomluvitelné,“ zuřil Horejš.

Dnes týmu vypadl brzy ze hry útočník Sejk. „Prdnul mu sval a my jsme na to museli reagovat. Sejky přišel s tím, že nemůže. Nechali jsme na hrotu Pavla Šulce a on byl snad jediný z našich světlých momentů zápasu. Vysvětlení pro poslední výkony nemám. S hráči se bavíme. Absolutně nechápu, jak se chováme směrem dozadu. Bohužel, výsledky nás srazily a hráči si asi přestali věřit,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci trenér Jablonce.

Domácí lodivod Jaroslav Veselý byl po vítězství svých barev velmi dobře naladěný. „Vyhráli jsme zaslouženě, předvedli jsme zdravě sebevědomý výkon. Po většinu zápasu jsme duel kontrolovali. Jablonec hrál o holý život. Pomohl nám první gól, ten nás zklidnil. Po druhém gólu jsme si to kontrolovali a dovedli až do vítězného konce. Oproti minulému zápasu se nám zlepšila organizace hry. Jablonec hrozil spíše ze standardních situací a brejků. Mrzí mě snad jen inkasovaný gól, na tyto situace jsme se připravovali. Zápas zapadl do rámce oslav, které tu probíhaly. Věřím, že se od tohoto výkonu odrazíme k dalším povedeným výkonům,“ konstatoval kouč Bohemians 1905.

Nadstavbovou část zahájí Jablonec příští víkend na půdě posledního Zlína.