Jeřábek přišel do Jablonce loni v únoru z Teplic, když na Stínadlech podal výpověď. V minulosti hrál i za Duklu. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 141 zápasů a zaznamenal v nich šest branek.

Severočeši se v sobotu představí na půdě poslední Opavy (14.00), kde budou chtít přerušit neúspěšné období. Tým trenéra Petr Rady čeká na vítězství už čtyři kola. Ve středu navíc prohrál doma se Slováckem 0:3.

„Se Slováckem jsme zaslouženě prohráli. Komplikace to je, dvakrát jsme ztratili doma body. Nedá se nic dělat, teď jedeme ven do Opavy a musíme se koncentrovat,“ řekl Rada, kterého štve, že tým nemá čas na odpočinek. „Je pro mě zarážející, že hrajeme ve středu, nemáme kam pospíchat a pak hrajeme hned v sobotu. Nevím, proč nemůžeme hrát v neděli. Ale tím neříkám, že bychom to nevydrželi, hráči jsou trénovaní. Je to rozhodnuté, musíme se připravit, že hrajeme v sobotu. Největší problém je, že se nám zranil Kratochvíl, navíc byl vyloučený Jovović. Takže nás moc nebude,“ konstatoval Rada.

Slezané v minulém kole nečekaně uspěli 1:0 v Českých Budějovicích a oslavili teprve druhou ligovou výhru v sezoně, na kterou čekali od října loňského roku. Venku zvítězili naposledy před rokem a půl.

„Víme, že teď proti nám bude stát velmi kvalitní tým s velmi zkušeným trenérem. Jablonec má své problémy, čtyřikrát po sobě nevyhrál, ale my se musíme koukat hlavně na sebe, protože svých starostí máme dost. Doma jsme čtyřikrát nedali gól, nevyhráli jsme. Byli bychom šťastni, kdybychom navázali na výkon z Českých Budějovic a zvládli to, protože restů máme doma dost,“ řekl opavský kouč Radoslav Kováč. „Všichni jsme to vítězství už potřebovali, jsme na obtížné cestě. Věřím, že nám ta výhra může pomoci.“