Na podzim jste v Příbrami prohráli 4:0 a teď jste 4:0 vyhráli. V čem byl největší rozdíl?

Samozřejmě jsme měli ten ostudný výsledek z podzimu v hlavě a myslím si, že rozdíl byl v přístupu k zápasu. Soustředili jsme se na to, abychom odvetné utkání zvládli a že se to povedlo s takovým výsledkem, je příjemné.

V zimní přípravě jste s nimi prohráli 3:1. Měli jste ze soupeře respekt?

Je to tak. V přípravě jsme s nimi prohráli a ten respekt tam byl. Ale dá se říct, že to byla příprava. Proti Příbrami jsme dokázali, že jsme na ligu připraveni dobře.

Jak jste viděl v zápase svůj gól?

Vyplaval tam odražený balon a snažil jsem se ho co nejlíp trefit. Podle toho, jak to tam spadlo, tak to vypadalo docela hezky. Dal jsem gól a vyhráli jsme, jsem spokojený.

Ještě předtím jste tam měl obrovskou šanci, ale tvrdá střela šla vysoko nad.

Šance to byla obrovská a sám jsem byl překvapený, že se nepískal ofsajd, protože jsem si myslel, že jsem tam byl. Těžko říct… Ale měl jsem to řešit líp. Ne ránou, ale obhozením brankáře.

Jste na třetím místě a před čtvrtým celkem máte náskok pěti bodů, což je příjemné.

Máte pravdu. Je příjemné, že máme odstup, ale když se kouknete na tabulku, tak od devátého místa je tam jen sedm nebo osm bodů. V tříbodovém systému dvakrát prohrajete a můžete být sedmí, osmí.

Dost často jste hrával spíš defenzivního záložníka, ale proti Příbrami jste hrál dost vysoko a v napadání jste často doplňoval Martina Doležala. Jak se vám dneska hrálo?

Mně to docela vyhovuje. Už v přípravě jsme to takhle zkoušeli a docela to šlo. Cítím se tam dobře. Ale jestli hraji ofenzivního nebo defenzivního záložníka, na tom nezáleží. Já jsem hlavně rád, že jsem na hřišti a vždycky se budu snažit na jakémkoliv postu odevzdat maximum.

Vlastimil Cakl