Karviná zůstává po remíze na posledním místě a ztrátu na sedmnáctibodové Pardubice stáhla jen nepatrně. Jablonec se o bod posunul před Zlín na 12. místo, ale Ševci mají zápas k dobru. Už za týden Jablonec doma přivítá o tomto čase Spartu, Karviná cestuje do Teplic k dalšímu důležitému souboji o záchranu.

Domácí lodivod Bohumil Páník nebyl s konečnou remízou příliš spokojen. „Byli jsme stejně blízko vítězství, ale i daleko podle průběhu v první půli. Tam byl Jablonec daleko lepší, a nás podržel brankář. V druhém poločase jsme se zlepšili. Podařil se nám dobrý protiútok, po kterém byla penalta. Mohli jsme rozhodnout, bohužel tam byl mávaný ten ofsajd. Věřím, že pak už by se soupeř zlomil. Jablonec byl výborný v dostupování, neměli jsme na nic čas. Dokázali jsme ještě spoustu střel zablokovat. Jeden propadlý balon a Jablonec to dohrál a vyrovnal. Moje mužstvo bylo koncentrované až do konce, tohle vyplynulo z tlaku Jablonce. Ztratit vítězství před koncem, to zamrzí,“ dodal kouč Karviné.

Utkání z jablonecké strany hodnotil místo hlavního kouče Petra Rady tentokrát jeho zaskakující asistent Jiří Vágner. „Nevstoupili jsme do toho vůbec špatně, byli jsme aktivnější. Šli jsme sami na bránu Silným, ale on bohužel gól nedal. Pak nás domácí málem vytrestali, dostali se nám do zakončení. První půle měla kvalitu z obou stan. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, oni hrají silový fotbal. V druhé půli šli ale do vedení z penalty. My jsme to zjednodušili, změnili jsme rozestavení a to se nám vyplatilo. Venca Pilař vyrovnal a pro nás je to nakonec důležitý bod, protože jsme udrželi Karvinou na odstupu. Matematicky teď jsme rádi i za bod z Karviné. Věděli jsme, že to bude hodně o vzdušných soubojích. Věděli jsme, že to budou takhle hrát, než více kombinovat,“ hodnotil asistent hlavního kouče a připustil, že je na čem dále pracovat. „Naše hra ale může být daleko lepší. Hřiště zde bylo parádní. Chtěli jsme se více dostat do rozehry a hry na zemi. Můžeme být lepší směrem dopředu, můžeme si vytvářet i více šancí,“ je přesvědčený Vágner.

Karviná - FK Jablonec 1:1 (0:0)

Branky: 51. Čmelík (pen.) – 85. Pilař (Kratochvíl)Karty: 57. Bartošák (KAR), 90+3. Jánoš (KAR) – 50. Zelený (JAB), 59. Kratochvíl (JAB)

Držení míče: 46 % : 54 %

Střely na branku: 4:6. Střely mimo: 2:3. Rohy: 2:4. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 16:17.



MFK Karviná: Bajza – Látal, P. Buchta, S. Dramé, Šehić – Jánoš, Qose (89. Papadopulos) – Čmelík (69. Lukáš Holík), Zorvan (89. Svoboda), Bartošák (C) (80. Siňavskij) – Durosinmi.

Náhradníci: Ciupa – Túlio, Lukáš Holík, Svoboda, Papadopulos, Chvěja, Siňavskij.

Trenér: Páník.



FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík (75. V. Kadlec), Martinec, V. Kubista, Zelený – Hübschman (C) – Malínský (75. Černák), Kratochvíl, Houska (64. Považanec), Pilař – Silný (87. Surzyn).

Náhradníci: V. Hrubý – Vaníček, Štěpánek, Považanec, V. Kadlec, Surzyn, Černák.

Trenér: Vágner.



Rozhodčí: Klíma – Dobrovolný, Pochylý.