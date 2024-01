Přípravu na prvoligové jaro, ve kterém chtějí vylepšit aktuální jedenáctou příčku, nezahájili jablonečtí fotbalisté zdaleka první, začali až ve čtvrtek, ale s o to větším odhodláním a odhodláním. Hlavní trenér Radoslav LÁTAL by rád stávající kádr oživil dravými a běhavými typy fotbalistů.

Jablonec - Karviná | Video: Josef Březina

„Víme, že podzim nebyl ideální. Měli jsme mít více bodů. Teď chceme rekonstruovat mančaft, obměnit kádr a oživit to. Chtěli bychom dotáhnout trochu živější typy, ty nám asi momentálně chybí nejvíce,“ řekl zkušený kouč v rozhovoru pro oficiální klubový web.

Co vám na podzim nejvíce scházelo?

Chyběla nám tam trochu dravost a živost. Naším problémem v podzimní části byla ofenzivní část. Chyběl nám tam takový ten typický hrotový útočník. Kdybychom tam měli někoho typologicky většího, věřím, že bychom těch gólů dali víc. Hodil by se nám i živější středák, typová osmička či desítka, která hraje nahoru dolů a dostane se do zakončení. Tam máme problém. V některých zápasech jsme tam měli převahu, ale nedokázali jsme to bodově zúročit. Proto na tom teď pracujeme. Chceme hráče, kteří nám pomůžou. Nepotřebujeme starší hráče, kteří by tu dohrávali. Stávající generace je tady už delší dobu a my chceme budovat mladší mužstvo. Potřebujeme hráče, kteří budou platní a budou přínosem do budoucna. Chceme mladší a běhavé hráče, které si připravíme třeba i na další rok. Obměna je potřeba.

Jsou už některá jednání o příchodů hráčů blízko dohodě?

Máme něco vytipované, ale je teprve začátek přestupového období. Uvidíme, co se nám povede. Pracujeme také na jednom útočníkovi ze zahraničí. Všechno je v jednání. Někteří vytipovaní třeba působili na Slovensku a pak šli do zahraničí. Můžu prozradit, že jsme měli velký zájem o mladoboleslavského Ladru, jenže tam přišel nový trenér a tím to asi také padá. Každým dnem se situace mění, uvidíme, jaká budou další jednání.

Patrik Schön a Davis Ikaunieks jsou definitivně přeřazení do B-týmu?

Davis tu byl dlouhodobě. Patrik Schön měl skvělý začátek, byl jsem z něho nadšený. Ale postupně to s ním šlo z kopce a do základní sestavy prakticky nenakoukl. Oba dostali svolení hledat si nové angažmá.

Je aktuálně někdo další na odchodu?Nemám teď žádné náznaky, že by tomu tak mělo být. Kádr by měl zůstat pohromadě. Když k něčemu dojde, může to být nějaká rychlá akce či výměna. Takové varianty ale zatím nejsou.

Jaká bude dál pozice matadora Tomáše Hübschmana?

Pořád stejná. Je to vůdčí osobnost. S Tomášem to máme nastavené. Vycházíme spolu nadstandardně. Nabízel jsem mu úlevy v tréninku, ale on je prostě nechce!

Po největší zátěži se přesunete na herní soustředění do Turecka.

Pro mladé kluky to teď bude abnormální zátěž, teprve se do toho dostávají. Než odjedeme do Turecka, čekají hráče velké dávky. Zimní příprava není dlouhá, doma musíme něco odběhat. V Turecku už to bude více herní, čekají nás tam tři zápasy.

Zásada, nováček I. B třídy, pořádně rozčeřila vody tabulky. Přezimovala druhá

Na dopoledním tréninku jste praktikoval zajímavé série běhů kolem hřiště, oč přesně jde?Je to „smíšenka“, spousta hráčů to cvičení zná. Trochu jsem to převzal od Karla Brucknera, za něj jsme toto běhávali i v sezoně, třeba v úterý při kondičních trénincích. Je to přesně ten pohyb, který hráči vykonávají na hřišti. Potřebujete zpomalit a náhled zrychlit. Je tam protažený krok, když ztratíte míč, valíte zase padesát metrů zpátky. Tepovka by vám měla rychle spadnout, rychle vydýchat a zase valit.

Zdá se, že kádr je až na pár zahraničních výjimek už kompletní.

Nejsou tu jen Tekijaški a Hurtado s Jovovićem, kterým jsem dal volno. Oni mají svátky posunuté a tréninky mají doma. V pondělí se už ale zapojí. Pak už budeme úplně kompletní.

Na podzim kádr trápila početná marodka, jak je na tom tým na začátku nového roku?

Některé kluky ten zdravotní stav trápil víc a některé méně. Třeba Dan Souček promarodil prakticky půl roku. Měsíční výpadky měli třeba Pleštil s Černákem a ty kluky to hodně postihlo. Měsíční výpadek je prostě veliký. Teď přes svátky byla pauza nějakých čtrnáct dní, tam už hráči tolik neztratí. Stačí tři týdny, to doladíme, doběháme a budeme nachystaní.

Jak jste sledoval čtvrteční volbu nového reprezentačního kouče Ivana Haška?

Ivana znám dobře, ještě jsme spolu i hrávali. Jsem rád, že tým přebírá zkušený trenér a odborník.

AUTOR: JAN BENDL