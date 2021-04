Do úterního klání FORTUNA: LIGY přivede Karvinou na jablonecký trávník trenér Jozef Weber.

Ten Jožka Weber, kterého si mnozí jablonečtí fanoušci pamatují v dresu FK. V něm charismatický borec odehrál mezi lety 1999 a 2007 celkem 208 ligových zápasů, ve kterých vstřelil 10 branek. Tentokrát tedy bude na Střelnici v pozici trenéra jedenáctého celku tabulky.

„Nový trenér to vždy zvedne, je to pro ně vzpruha. My hrajeme doma, chceme vyhrát, ale čeká nás kvalitní soupeř, který má také dobrou šňůru. Trenér Weber v Jablonci působil, zná to tu. Hodně těžké utkání, na psychiku a hlavu možná ještě těžší, než byla Sparta a Plzeň,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada, jehož tým vyhrál všechna čtyři domácí ligová utkání s Karvinou.

To jablonečtí borci jsou na tom s pozicí v ligové tabulce podstatně lépe – patří jim druhé místo za pražskou Slavií. A to tedy jasně předesílá, kdo je v pozici favorita utkání. Tomu také nahrává bilance vzájemných utkání. V nich se na ligové scéně potkali oba soupeři 9 x . Šestkrát šli do kabin jako vítězové borci FK Jablonec, jednou byla remíza a dvakrát zvítězila MFK Karviná.

Největšího vítězství dosáhl Jablonec v sezoně 2018/2019, když ve 4. kole zvítězil 4:1. No a ten poslední zápas v podzimní části tohoto ročníku skončil v Karviné smírně 2:2. Jablonečtí fotbalisté tedy v řeči statistik nemají jinou možnost, než naplno bodovat. To se vždy hezky řekne, ale míč je kulatý a žádného soupeře nelze podceňovat. Zvlášť , když má ve svém středu šikovného střelce, jakým je Papadopulos, střelec osmi branek v této sezóně.

Kanonýrem se ale může chlubit domácí tým. Ivan Schranz má na svém kontě již deset gólů. K zápasu s Karvinou a své dobré střelecké mušce říká: „Jsem rád, že jsem překonal minulou sezonu. A hlavně jsem rád, že jsme dokázali teď bodovat v Plzni, ač to možná mohlo být o dva body více, ale to už je minulost. Teď přichází důležitý zápas s Karvinou. A cíl pro nás bude opět vyhrát a sebrat tři body. Bude to velmi těžký zápas, možná ještě těžší jak s Plzní nebo Spartou. Teď si musíme oddychnout, dobře se na ně připravit a podat kvalitní výkon,“ má jasno nejproduktivnější jablonecký střelec gólů.

Jak tedy bude kanonýrům a nejen jim vyhovovat ne zrovna ideální stav jabloneckého trávníku, to se ukáže v úterním podvečeru. Začátek zápasu je v 17 hodin. Hřiště je ale pro oba soupeře stejné. Ať je dobré nebo špatné, vždycky bude záležet na výkonech a počtech gólů.

Jablonečtí fanoušci svému mužstvu věří. Chtějí, aby body zůstaly v Jablonci. A určitě je bude alespoň slyšet, když nemohou být vidět v ochozech stadionu. Vychutnat si ho mohou alespoň u televize, i když ty přítomnost na stadionu, v ochozech a kotli nikdy nenahradí.