"Jsem rád, že jsem zpátky v Jablonci. Nečekal jsem, že to bude tak rychle, ale přemýšlel jsem o tom, že se do Jablonce někdy vrátím. Měl jsem ještě nějaké možnosti, ale když šlo o Jablonec, tak jsem moc nerozmýšlel. Tady jsem doma, znám to tady a znám i český fotbal," říká Vladimir Jovović, který bude opět nosit dres s číslem 25.

Vladimir Jovović se k týmu připojil později, protože měl delší dovolenou po reprezentačních zápasech s Černou Horou. "Hned od začátku to je hodně náročné, je to těžké, ale jsme fotbalisti a profesionálové, musíme to vydržet. Takhle je to lepší, protože se dobře připravíme na sezónu," říká Jovović. Vzpomenul také osobu trenéra Davida Horejše a je rád, že s ním může v Jablonci spolupracovat. "Jsem rád, že tu je. Hrál jsem proti němu dost zápasů a vždy to bylo těžké proti Českým Budějovicím. Ví, co chce hrát, co chce od hráčů, jakou má taktiku a fotbalové myšlení. My to musíme plnit, odehrát dobře přípravné zápasy, zvládnout soustředění a připravit se na sezónu, aby se Jablonec vrátil tam, kde byl poslední čtyři roky," říká zkušený černohorský reprezentant.

Rodák z Nikšiće zažil debut v profesionálním fotbale v 17 letech v klubu FK Sutjeska Nikšić. Zahrál si také v kvalifikaci o Evropskou ligu proti Šerifu Tiraspol. Na konci sezony 2014/2015 odešel do Červené Hvězdy Bělehrad, odkud hostoval v OFK Bělehrad, Napredak Kruševac či Spartak Subotica.

Vladimir Jovović také pravidelně nastupuje v reprezentačních výběrech již od roku 2012. Od národního týmu do 19 let se propracoval až do A týmu reprezentace Černé Hory. Svou premiéru v reprezentačním áčku zažil 17. listopadu 2013 proti Lucembursku. Do Jablonce přišel Jovović poprvé v roce 2017, kdy přišel z CZ Bělehrad jako volný hráč. Po čtyřech letech, kdy se podílel na úspěšných sezónách Jablonce v lize a na evropské scéně, odešel do svého rodného klubu FK Sutjeska. Po roce v Nikšići je opět v Jablonci připraven bojovat o to, aby se Jablonec vrátil do horních pater tabulky.