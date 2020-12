Jardo, ztratili jsme dva body v samém závěru zápasu v Karviné. Jak jste utkání viděl z všeho pohledu?

Samozřejmě převažuje zklamání z konečného výsledku. Myslím si ale, že ta remíza je asi zasloužená, protože za stavu 1:0 pro nás tam měli kluci z Karviné šance, mně se tam uvolnil na přední tyči Papadopulos a Hany (brankář Hanuš) nás zachránil. Už tam jsme si o to trošku koledovali. Vzhledem k průběhu a vedení o dva góly jsme si to měli pohlídat, i přesto, že jsme nehráli dobře. Ale dneska nás to asi potrestalo, protože to nebylo zasloužené.

Bylo těžké uskákat závěr zápasu? Trenér Rada na tiskové konferenci zmínil, že nikdo v lize nemá tak vysoké hráče jak Karviná.

Vzhledem k tomu, že tady v Karviné se ten kádr docela obměňuje, tak tentokrát když jsme přijeli, tak jsem byl taky překvapený, že ta výšková vybavenost domácích je docela veliká. Obzvlášť třeba kluci vzadu jsou fakt vysocí. Pár věží tu prostě mají.

Byl jste blízko u první inkasované branky, nemohl Haša skórovat z ofsajdu?

Já jsem ho měl za sebou. V tu chvíli mi to přišlo, ale byl to jen okamžik, mohl to být ofsajd a nemusel. Byl jsem v tu chvíli otočený zády a sledoval jsem střelu, ale nechci se do toho pouštět, protože nedokážu přesně říct, jestli ofsajd byl nebo nebyl.

Od derby s Libercem vás kouč zařadil na post stopera, jak se vám na nové pozici hraje?

Vzhledem k tomu, že jsme ty zápasy předchozí vyhráli, tak zatím to funguje. Docela se dařilo nám i mě na té pozici. Na stoperu není asi tolik běhání a podpory útoku, zase je tam více soubojů do defenzívy s útočníky. Asi se to nedá úplně srovnat. Co se týče fyzického vytížení, je to asi lehčí, protože člověk toho tolik nenaběhá, ale je tam zase více soubojů.

V Karviné jste nějaký čas působil, jsou pro vás zápasy na tomto místě stále nějak speciální?

Vždycky jsem rád, když se vrátím na místo, kde jsem působil. Ať už je to tady, nebo třeba kdybych jel do Hradce Králové. Každý klub, kde jsem působil, ve mně něco zanechal.