Jablonec n. N. - Jablonecký tahoun Michal Trávník si poranil koleno a nestihne jarní restart FORTUNA:LIGY. V ohrožení je i případný přestup do zahraničí.

Michal Trávník si poranil koleno. Nestihne jarní restart FORTUNA:LIGY. | Foto: Deník / Petr Zbranek

„V tréninku si poranil koleno a musí absolvovat nucenou pauzu od fotbalu na několik málo týdnů. Řada vyšetření ukázala, že zranění naštěstí není vážné, a věříme, že bude Michal brzy zpět na hřišti,“ uvedl jablonecký klub na sociálních sítích.

Zranění Trávníka sice není vážné, mohlo by ale ohrozit případný přestup. Kolem čtyřiadvacetiletého záložníka, který na podzim v lize dal v 18 zápasech osm gólů a na dalších sedm přihrál, krouží evropské kluby a jablonecký boss Miroslav Pelta dokonce přiznal: „Michalovi jsem slíbil, že když bude adekvátní nabídka, tak bude moct Jablonec opustit."

Jablonečtí v úterý vyráží na herní portugalské soustředění. Ještě před odletem si v mrazivém počasí připsali výhru 2:1 nad Žižkovem díky gólům Jovoviće a Ikauniekse. Kouč Petr Rada ale spokojený nebyl.

„Hřiště bylo blbé, ale s tím jde těžko něco dělat, když je to takto zmrzlé. Z naší strany to nebylo nic moc. Někteří hráči to pojali jinak a jestli si myslí, že se hraje individuálně, tak s tím budou mít oni problémy,“ zlobil se kouč. „V Portugalsku se začneme připravovat na taktickou a technickou stránku. Budeme na zeleném hřišti. Doufám, že únava už trochu z hráčů opadne a budeme se připravovat na blížící se ligu,“ dodal jablonecký trenér Rada.

Jablonec – Žižkov 2:1 (0:0)

Branky: 64. Jovović, 82. Ikaunieks – 67. Opluštil.

Sestava Jablonce: I. poločas: Hanuš – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Pleštil, Kratochvíl, Hübschman, Považanec, Peřina – Chramosta.

II. poločas: Hanuš – Janković, Hovorka, Štěpánek, Sobol – Acosta, Fábry, Kubista, Breda Dom., Jovović – Ikaunieks. Trenér: Rada.