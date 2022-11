Jablonec tak ukončil sérii ligových porážek, když v domácím klání na Střelnici porazil Dynamo České Budějovice góly Šulce, Chramosty z penalty a střídajícího Černáka 3:0.

Jihočeši poprvé v této sezoně neskórovali na hřišti soupeře.

Jablonecký kouč David Horejš: „Dobře jsme do toho dnes vstoupili, něco jsme neproměnili ze začátku zápasu a tam mi trochu zatrnulo. Gól Pavla Šulce tomu hodně pomohl. Budějovice přijely bránit, hrály zezadu a spoléhaly na protiútoky. My jsme chtěli být trpěliví. Do něčeho jsme je moc nepustili. Vyhráli jsme zaslouženě. Dneska jsme konečně byli produktivní. To dělá ty zápasy. V Liberci jsme třeba podali herně lepší výkon, ale dnes jsme si počínali lépe ve vápně soupeře, a proto jsme vyhráli.

Jablonec měl šance, góly ale dával liberecký Slovan. Hosté odjeli bez bodů

Budějovičtí fotbalisté poprvé v sezoně neskorovali na hřišti soupeře a jejich trenér Jozef Weber nesl konečnou třígólovou porážku na Střelnici těžko. „Nezbývá nám než konstatovat, že domácí vyhráli zaslouženě. My jsme hráli jen platonický fotbal. Od začátku druhé půle začínali být domácí nervózní, jenže pak přišla penalta a bylo vlastně rozhodnuto. Přitom jsme od začátku druhého poločasu měli navrch, jenže jsme se sesypali a inkasovali potom ještě i třetí gól. Ve vápně jsme málo bojovali. Moc jsme si toho na Střelnici nevypracovali. A to, co jsme si vypracovali, to bylo málo na obrat. V poli to vypadalo vyrovnaně, ale domácí byli dravější jeden na jednoho i ve vápnech. My jsme hráli se strachem,“ hodnotil porážku kouč Budějovic.

Nopak jablonecký kouč David Horejš si výhry nad svým někdejším klubem užíval. „Přiznávám, že to pro mě byl speciální zápas. Prožil jsem tam 24 let, k tomu klubu mám a vždy budu mít velký vztah. Ale tohle byl zápas o nás. Dneska jsme prolomili to, co nás stálo ztracené body v minulých zápasech, proměnili jsme totiž své šance. Nutně už jsme potřebovali vyhrát. Měli jsme i problémy, nemohl nastoupit Krob, zastoupil ho Šulc a nakonec to byl jeden z klíčových mužů toho zápasu,“ těšilo Horejše.

FK Jablonec - Dynamo České Budějovice 3:0 (1:0)

Branky: 29. Šulc (Kratochvíl), 76. Chramosta (pen.), 90+4. Černák (Chramosta)

Karty: 24. Houska (JAB) – 39. Sladký (CEB), 45+3. Potočný (CEB), 75. Čoudek (CEB)

Držení míče: 52 % : 48 %.

Střely na branku: 6:1. Střely mimo: 4:3. Rohy: 6:4. Ofsajdy: 1:0. Fauly: 17:15.

FK Jablonec: Hanuš – Cools, Heidenreich, Akpudje, Polidar – Šulc (86. Surzyn), Kratochvíl, Houska (90+1. D. Souček), Jovović (80. Černák) – Sejk (86. Patrák), Chramosta (C).

Náhradníci: Richter – Konda, Považanec, Malínský, Hübschman.

Trenér: D. Horejš

SK Dynamo Č. Budějovice: Janáček – Sladký, Králik (C), Skovajsa (46. Zajíc) – Sluka (46. Hora), Čoudek, Čavoš, Čolić (68. Matoušek) – Čmelík (80. Švec), P. Hellebrand, Potočný (58. Mršić).

Náhradníci: Šípoš – Broukal.

Trenér: J. Weber



Rozhodčí: Batík – Nádvorník, Paták