„Hlavní je, že mám zdraví a motivaci,“ usmál se při první odpovědi tiskové konference borec, kterému chybí jen deset zápasů, aby se stal členem elitního Klubu legend, kam patří hráči a trenéři s 300 a více odehranými či odkoučovanými zápasy.

Osminásobný mistr ukrajinské ligy, vítěz poháru UEFA a držitel bronzové medaile z Eura 2004 absolvoval už sedmou sezónu v nejvyšší české lize, celkově jedenáctou. A další má v plánu, o prázdninách prodloužil smlouvu.

O čem před zástupci médií mluvil?

O VĚKU…

„Mě fotbal stále baví. Pokud budu zdravý, tak ten problém s motivací není a ani nebude. Fotbal je pro mě od mala vším. Jsem v tomhle malinko soutěživý a pokud to zdraví vydrží, asi budu soutěžit pořád.

Nevím, jak to dělají ostatní kluci. Já se snažím trénovat a dělat vše ostatní, co dělá tým. Nemám v hlavě ani v mysli, že bych měl někde polevovat a povolovat, to by asi byl první krok k záhubě a konci. Má to trochu dopad na to, že musím mnohem víc času věnovat regeneraci a poslouchat své tělo, podle toho, jak reaguje na zátěž. Je to možná i o štěstí, jestli zranění přijde nebo nepřijde. Zatím se mi to vyhýbá.“

Je osobností celé ligy

Kapitán fotbalistů Jablonce Tomáš Hübschman se stal vítězem ankety Osobnost FORTUNA:LIGY 2020/2021!

Pořadí:

1. Tomáš Hübschman, FK Jablonec – 63 bodů

2. Marek Matějovský, FK Mladá Boleslav – 50 bpdů

3. Jan Laštůvka, FC Baník Ostrava – 43 bodů



O TŘETÍM MÍSTĚ

„Hodnocení minulé sezony je pozitivní. Bereme to, kde jsme se umístili v konkurenci Slavie, Sparty a Plzně. Všechny tyto týmy byly před sezonou favority a pasovaní na první tři příčky. Přidaly se k tomu další týmy, které ukazovaly v celé sezoně kvalitu, ať to byl Liberec, Pardubice, Slovácko a tak dále. Vyrovnanost byla veliká, a proto je třetí místo bráno pro nás jako velmi úspěšné. Chtěl bych vyvrátit všechny dohady, že bychom začali spekulovat, že budeme druzí nebo třetí.“

O RODINNÉ POHODĚ

Jablonci se v poslední době daří. Dvě třetí a dvě čtvrtá místa v posledních letech toho jsou důkazem.

„Je tu rodinné prostředí, my nejsme žádnej velkoklub. S příchodem trenéra Rady se nastavily určité věci. Už před jeho příchodem tu vždy byla dobrá parta, byli tu kluci, kteří chtěli pro klub něco udělat.

S příchodem trenéra Rady se to navýšilo a přidalo se do toho jakoby koření. Za trenérem jsou vidět výsledky. Spousta hráčů se tu měla možnost za tu dobu zviditelnit a přestoupit do jiných týmů a posunout se dál. V této sezoně to není nic jiného. Myslím, že to bude tak furt stejné i dál.

Doufám, že budeme soudržní a budeme si navzájem pomáhat na hřišti ale i mimo něj. Musíme tahat za jeden provaz, tak jak tomu je v posledních letech.

Během loňského léta nám pět šest lidí přišlo a podobný počet odešel. Nyní je dobře, že kostra týmu zůstala pohromadě. Budeme se chtít připravit na předkola. Věřím, že jsem na pohárová předkola i ligový start dobře připraveni…