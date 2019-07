Jak hodnotíte přípravu mužstva?

Příprava byla na můj vkus hodně krátká, hlavně vzhledem k tomu, že došlo k obměně kádru. Ani dovolená proto nebyla příliš dlouhá. Proto zase neměli hráči takové tréninkové manko, jako když je volno třeba i měsíc. Přišlo hodně nových hráčů a není takový prostor na to, aby se sehráli a navzájem se co nejvíce poznali. Z tohoto pohledu je to složitější. Příprava proběhla tak, jak jsme chtěli. Byli jsme ubytovaní v pěkném hotelu, hřiště bylo kvalitní. Práce hráčů byla také dobrá. Nespokojený jsem byl s výsledky, protože jsme nevyhráli ani jeden zápas. Ale myslím, že jsme z českých týmů nebyli jediní, kteří měli takové kolísavé výsledky. Z přípravy jsme se vrátili a teď se musíme soustředit na první ligový zápas. Samozřejmě nás mrzí zranění, ke kterým došlo. Dbali jsme v přípravě také samozřejmě na kondiční část.

O jaká zranění se jednalo?

Hlavně jde o Vojtu Kubistu, jeho zranění bude dlouhodobější, stejně tak jako u Jakuba Jugase a Adriy Tsurikova. U nich to bude na delší dobu. Ta kratší zranění se nepočítají.

Jak hodnotíte výkony v přípravných zápasech?

Utkání s českými druholigovými týmy, které ale bojují na špičce tabulky, jsme výsledkově zvládli, i když herně to také nebylo příliš optimální. V Rakousku jsme hráli při extrémně vysokých teplotách. Narazili jsme na soupeře, kteří mají svoji kvalitu. Němci jsou pracovití, běhaví, v zápase s nimi jsme propadli a nepředvedli nic dobrého. V dalším jsme měli spoustu šancí, ale nevyužili jsme je a prohráli. Poslední utkání jsme brali jako generálku před ligou. V prvním poločase předvedla obě mužstva kvalitní fotbal. Dostali jsme se do vedení, pak jsme inkasovali a v 70. minutě, když jsme začali střídat, jsme dostali deset minut před koncem branku. Mrzí mě, že jsme neproměnili šance a že jsme nevyhráli ani jeden zápas. Dali jsme jen jeden gól.

Jaké bude, podle Vás, úvodní utkání sezóny s Bohemkou?

Určitě bude těžké. Musíme se teď soustředit hlavně na tento zápas. Chceme odstartovat ligu s Bohemkou co nejlépe. Vstupy do soutěže jsou hodně důležité. Chceme začít ligu tak, jak všichni chceme. Ale stejně tak to chce i Bohemka. Budeme připravení . Ale musíme počítat s tím, že to asi nebude klouzat tak, jak to klouzalo. Určitě musíme vynaložit daleko víc nasazení a bojovnosti.

Projevuje se v týmu před prvním zápasem nervozita?

Když se vstupuje do nového ročníku, tak je nervozita vždycky. Budu chtít, aby kluci nervozní nebyli. Pokud by byli, tak je to špatně. Ti hráči, kteří k nám přišli, jsou kvalitní. Mají zkušenosti, zažili třeba atmosféru ve Slavii. Budu chtít, aby se neupínali na to, že, když to nevyjde, je konec světa. Je to fotbal. A jsou i důležitější věci v životě. Pokud budou hráči koncentrovaní, mělo by to fungovat. Nové hráče jsme si vybrali, oni si vybrali Jablonec. Po téhle stránce je v kabině atmosféra dobrá. Ke sblížení pomohlo i to soustředění. V tomhle problém nevidím. Ale určitě před startem každé nové sezóny určitá nervozita panuje. Ale není to jen u jabloneckého mančaftu, řekl bych, že je to tak u všech.

Do přípravy se zapojili také dva hráči z dorostu FK Jablonec, Oliver Velich a Michal Černák. Mají šanci objevit se v ligových zápasech?

To uvidíme. Byli s námi na soustředění, od samého začátku se zapojili do přípravy. A je dobře, že nakoukli do ligové kabiny a nasáli atmosféru ligového fotbalu. Zrovna ale tito dva hráči neměli ještě žádnou dovolenou. Tak teď dostali prostor, aby si odpočinuli. Nejsem zastáncem toho, aby hráči fungovali bez dovolené. Pak se divíme tomu, že už devatenáctiletí hráči mají problémy s křížovými vazy a další. Jsou pak přetrénovaní. Není to tedy o tom, aby s námi byli pořád. Ale určitě nevidím důvod, když vznikne patřičná situace, aby dostali šanci.

Do přípravy na poslední týden přibyl Dominik Plechatý ze Sparty. Jaká je šance, aby se už v pátek objevil v sestavě?

Varovalo nás zranění Kubisty na delší čas. Reagovali jsme, jak to šlo. Moc hráčů v nabídce nebylo. Všichni věděli, že Jablonec má teď nějaké peníze, tak našponovali ceny. Ale bylo by samozřejmě špatné, kdyby klub hned peníze rozfofroval. To bychom nemuseli prodávat třeba Hovorku a mohli jsme si ho nechat, bylo by to stejné. Sondovali jsme na trhu hráčů a vyšel nám z toho Plechatý nejlépe. Ve Spartě by teď tolik šancí nedostával, protože se vrátili zkušení hráči. On už nějaké zkušenosti má, s áčkem trénuje už rok, teď s nimi byl i na přípravě. V několika zápasech, i když na kratší dobu, také za Spartu nastoupil. Přišel v pondělí na první tréninku po návratu z přípravy. Zapojil se hned do tréninku. Jak to bude v pátek, to uvidíme. Ale každý asi ví, že moc variant nemáme, buď budeme hrát s ním nebo bez něj.

Kdo by měl nahradit Michala Trávníka, hlavně jeho standardky?

Stále zkoušíme. Máme hráče, kteří ho mohou nahradit, Sýkora, Považanec, Kratochvíl, Krob. Mají přednosti kopací techniky. Ale bude to zpočátku těžké, Trávník tady byl dlouho, hráče znal, byl na ně zvyklý, uměl to. Musíme se s tím vypořádat. Najít toho pravého. Zkoušeli jsme různé varianty. Odchod Michal bude určitě v některých momentech, které jsme měli zautomatizované a hráči na ně byli zvyklí, bude znát. A my teď musíme přejít na něco jiného.