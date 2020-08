Trenérovi Jablonce Petru Radovi se nelíbilo, že musí být na tiskové konferenci sám bez přítomnosti novinářů. „Připadám si tady jak blázen, mluvím zde sám do zdi. Nevím, proč bychom tu nemohli s novináři sedět od sebe a měli bychom všichni roušky,“ nechápavě kroutil hlavou Rada.

Vzápětí se jal hodnotit střetnutí se Slováckem. „Slovácko hraje dva roky pohromadě. Čekali jsme těžký zápas. Vstoupili jsme do toho dobře, ale jen tři čtyři minuty, což je málo. Pak jsme neudrželi míč, měli jsme málo pohybu. V polovině první půle jsme hru zase trochu vyrovnali. Dohráli jsme to do poločasu,“ ohlédl se za úvodním dějstvím.

„Chtěli jsme být víc aktivní, ale chyběla větší nabídka. Prvních pět minut druhé půle nám to tam lítá, uděláme zbytečný roh a za chvíli dostaneme gól, jako bychom na to čekali. Od 50. minuty nás bylo plné hřiště, byli jsme aktivní. Takhle aktivní bychom měli být furt,“ pokáral, ale zároveň pochválil své svěřence, kterak se dokázali zvednout po obdržené brance.

„Dali jsme na hřiště Ladru a Chramostu s Jovovićem. Už jsme hráli vzadu na tři, nám nic jiného nezbývalo. Vyrovnali jsme Chramostou, on ty standardky umí kopnout,“ ocenil Chramostovy schopnosti trenér Rada.

Po vyrovnávací trefě zase musel myslet i na zadní vrátka. „Znova jsme to přeskupuli do čtyřech obránců. Zlobili jsme Slovácko brejkovými situacemi. Domácí měli v nastavení velkou šanci a tam nás podržel Vlasta Hrubý. Je to pro nás nesmírně cenný bod ze Slovácka, tak jako loňský rok,“ oddechl si Rada.

Opět vyzdvihl kvalitu protivníka. „Odsud se body vozit nebudou, my si bodu ceníme. Máme ze dvou zápasů čtyři body, bereme je, ale chceme vyhrávat. Zároveň ale ctíme i kvalitu soupeřů. Teď potrénujeme, čeká nás reprezentační přestávka,“ uzavřel trenér Petr Rada.

„Já jsem měl hned jasno, že chci přímák kopat. Můj problém byl, že jsem se vždycky nechal ukecat od někoho a přenechal mu ho. Teď jsem byl pevně rozhodnutý. Povedlo se mi to trefit tak, jak jsem chtěl a díky tomu máme bod,“ ohlédl se za svým gólem Jan Chramosta.

„Tušil jsem, že gólman půjde za tu zeď. Oni tam mají vysoké hráče a bylo by docela těžké to kopnout přes zeď. I pro mě se lépe kope na zadní tyč, takže jsem byl rozhodnutý pro tuhle variantu,“ popisuje své myšlenky před exekucí trestného kopu.

Jak se Chramosta vyrovnává s rolí náhradníka? „Moje pozice se vůbec nezměnila, spokojený s ní nejsem ani trochu. Zájemci o mě jsou, ale Jablonec mě zatím nechce nikam uvolnit. Jsem tu a snažím se makat pořád stejně,“ odvětil jablonecký útočník.