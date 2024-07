Úspěšnou staronovou premiéru má za sebou nový jablonecký kouč Luboš Kozel, jenž se na lavičku Severočechů, které vedl už v sezoně 2007/08, vrátil vítězstvím. Domácí poslal do vedení v 31. minutě slovenský záložník Dominik Hollý a pojistku přidal v 80. minutě gruzínský křídelník Vachtang Čanturišvili. Středočeši dohrávali v devíti, na konci první půle byl vyloučen Benson Sakala a v 73. minutě Marek Suchý.

„Čekal nás těžký vstup s účastníkem evropských pohárů. Hodnotí se mi to nakonec dobře. V úvodu na nás byla viditelná nervozita, kazili jsme a báli jsme se, abychom neudělali nějakou chybu. Něco jsme tam i přečkali,“ řekl Kozel.

Jeho týmu pomohla úvodní branka. „Dali jsme gól a do konce poločasu jsme byli lepší. Nahrálo nám vyloučení Sakaly. Jenže v úvodu druhé půle jsme na to špatně reagovali. Soupeř změnil rozestavení a my jsme si koledovali. Ale ustáli jsme pasáž, kdy nám to nešlo. Soupeř neunesl další situace a šel do devíti. Boleslav poté ztratila víru a my přidali druhý gól. Vstřelit jsme mohli i další branky. Prostě vyloučení soupeře nám pomohly,“ hodnotil pro klubový web Kozel.

„Chtěli jsme divákům ukázat, že jsme v přípravě nespali a dokázali něco změnit. Chtěli jsme jim ukázat odhodlání uspět. Z naší strany tam byly dobré pasáže i akce. Teď je to odměna pro hráče za práci, kterou odvedli v přípravě i v prvním zápase,“ dodal jablonecký trenér.

Hostující lodivod David Holoubek byl zklamaný, chyběla mu disciplína jeho týmu. „Nebylo to z naší stany povedené utkání od začátku do konce,“ řekl Holoubek.