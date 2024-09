Dobrou formu a senzační čtvrté místo v tabulce Jablonečtí v duelu s Karvinou nepotvrdili. Podlehli soupeři v 9. kole Chance ligy. Jediný gól zápasu vstřelil ve 21. minutě útočník Tomáš Vecheta.

Oba celky měly několik šancí, brankář Lapeš ty velké pochytal a domácí tak zaslouženě berou tři body.

Slezané se v tabulce dotáhli na svého soupeře a poskočili na osmé místo. Jablonec je o skóre na šesté pozici, ale propadl se po výhrách Hradce Králové a Ostravy.



Jablonec má pohárovou pauzu, ale v sobotu večer přivítají na domácím trávníku Hradec Králové.

trenér Luboš Kozel:

Těsnou porážkou se těžko smiřoval jablonecký lodivod Luboš Kozel. „Jsem zklamanej, protože si neodvážíme nic. Bylo to hlavně o samotném úvodu zápasu, kdy jsme byli moc pasivní. Přitom jsme v přípravě na zápas hlavně na tohle apelovali, aby hráči nezaspali úvod. Po třech týdnech pauzy moc nevíte, co to s týmem udělá. Věděli jsme, jak domácí hrají. Ale prohrávali jsme souboje a propadali ve středu hřiště. Nebyli jsme ochotní pracovat tak, jak jsme měli. Domácí byli lepší, klidnější na míči a dokázali si líp vyhovět. Vše vygradovalo jejich vedoucí brankou. Zlepšili jsme se až ke konci poločasu, ale branku jsme dát nedokázali. V poločase jsme udělali kádrové i taktické změny. Přešli jsme na rozestavení 4-2-3-1. Dál jsme se snažili, ale domácí slušně bránili. Když jsme dobře vystoupili, tak jsme z toho hned těžili. Vytvořili jsme si pološance, dvě střely jsme měli velmi dobré, ale domácí podržel brankář Lapeš. V závěru to byla hektika a k vyrovnání jsme se už nedostali. O naší porážce rozhodl úvod zápasu,“ konstatoval kouč Jablonce.

domácí trenér Martin Hyský:

„Výsledek je pro nás extrémně důležitý. Jsem rád, že to mužstvo zvládlo a myslím, že nás ty tři body zklidní. V první půli jsme byli odvážnější a po pěkné akci jsme se dostali do vedení. Ve druhé půli nám chvíli trvalo, než jsme se adaptovali na nové rozestavení soupeře. Kuba Lapeš nás opět nesmírně podržel a už potřetí za sebou v domácím prostředí udržel čisté konto, což je skvělé. Vítězství si vážím a jsem na mužstvo hrdý.“

Branky: 21. Vecheta

Karty: 42. Moses (KAR), 54. Samko (KAR), 57. Krčík (KAR), 77. Bielan (KAR), 79. Svozil (KAR), 90+5. Lapeš (KAR) – 61. Martinec (JAB), 74. Tekijaški (JAB), 79. Čanturišvili (JAB)

Držení míče: 53 % : 47 %.

Střely na branku: 6:8. Střely mimo: 7:6. Rohy: 4:6. Ofsajdy: 1:2. Fauly: 12:9.

MFK Karviná: Lapeš – Raspopović, Bergqvist (32. Svozil), Krčík, Fleišman (C) – Moses (73. Čavoš), Planka (89. Boháč) – Memić, Botos (73. Regáli), Samko – Vecheta (89. Singhateh).

Náhradníci: Knobloch – Vallo, Ražnatović, Ayaosi, Vinicius, Mikuš.

Trenér: Hyský.

FK Jablonec: Hanuš – Martinec, Tekijaški (C), Cedidla (81. Chramosta) – D. Souček (46. Hollý), Beran, Nebyla (65. Nardini), Čanturišvili – Kanakimana (65. Alégué), Suchan – Puškáč (81. Hurtado).

Náhradníci: Mihelak – Štěpánek, Polidar, Schánělec.

Trenér: Kozel.

Rozhodčí: Rouček – Nádvorník, Zoufalý.

Diváci: 1735