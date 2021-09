Novým trenérem v tabulce posledního Liberce je Luboš Kozel, s sebou si přivedl také svého asistenta Ivana Kopeckého, se kterým působil při posledním angažmá v Baníku Ostrava. "V prvním týdnu, kdy jsme přišli, nebyl kádr úplně kompletní. Cvičení byla zaměřena na herní stránku a trochu kondiční složku. Někteří hráči měli malá zranění, někteří byli s reprezentací. Ve druhém týdnu již vše směřujeme na ligové utkání s Pardubicemi," uvedl Kopecký.

Slovan přivedl také tři posily - ze Sparty obránce Dominika PLechatého, Pod Ještěd zamířil i 23letý francouzský defenzivní středopolař Christ Tiéhi z Opavy a jako host ze Slavie vypomůže i 27letý bahrajnský útočník Júsuf Hilál. Nově poskládaný tým sehrál ve čtvrtek modelové utkání. "Byli jsme rádi, že jsme si mohli aspoň takto zahrát. Využili jsme k tomu hráče z B-týmu. Každá takováto herní prověrka či test jsou pro nás dobré. Vyhodnocujeme si výkonnost týmu a jednotlivých hráčů, ale ještě to není tak dlouhá doba, abychom mohli říct, kdo jak na tom je," uvedl asistent.

O první podzimní výhru se liberecká parta pokusí v sobotu ve vršovickém Ďolíčku, kde nastoupí proti Pardubicím. "Všichni víme, že v situaci ve které jsme, uděláme vše pro to, abychom bodovali. Jsme rádi, že se vrátili kluci z reprezentačních srazů. Pardubice jsou silný soupeř. V minulé sezóně překvapily celou fotbalovou veřejnost. Určitě je v silách kluků to, abychom je porazili," uvedl Kopecký.

Teplice dál trápí absence

Body jako sůl potřebují i v tabulce předposlední Teplice, které nastoupí rovněž v sobotu od čtyř odpoledne doma proti Baníku Ostrava. Během pauzy Severočeši získali dvě nové tváře - Peruánce Matíase Succara a Francouze jménem Amandou Dialla. „Měli jsme rozjednáno několik variant, šlo o hráče z českých klubů i ze zahraničí. Nakonec se nám podařilo dotáhnout příchod hráčů ze zahraničí. Věříme, že nám pomohou zvýšit kvalitu našeho kádru," prohlásil ředitel FK Teplice Rudolf Řepka.

Jak to na Stínadlech vypadalo během reprezentační přestávky? „Byla dost specifická, protože pár kluků se spojilo s béčkem, šli za něj hrát o víkendu. Dva kluci byli na reprezentaci, trénovalo nás méně. Tento týden jsme se ale spojili a už to ladíme na Baník,” řekl pro klubový web záložník Robert Jukl. Fotbalisté si od ligových bojů odpočinuli psychicky, což jim v jejich situaci přišlo vhod.

Do zápasu se silnou Ostravou půjdou Tepličtí bez stále rehabilitujících Tomáše Kučery, Patrika Žitného a Jana Shejbala. Robert Jukl a Martin Chlumecký budou hrát pod hrozbou čtvrté žluté karty.

Až v neděli půjde do akce Jablonec, který se chystá na Karvinou. Posila last minute přišla i do Jablonce! V den uzavření soupisky pro základní skupinu Evropské konferenční ligy UEFA na Střelnici přišel zkušený útočník Martin Nešpor, jenž v FK Jablonec podepsal roční kontrakt.