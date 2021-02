Jak jste viděl těžký terén?

Bylo to šílené. Jak říkal trenér, s fotbalem to nemělo nic společného. Rychle ubývaly síly a bylo to složité. Byla to bitva a pro nás je hrozně důležité, že jsme to zvládli.

Zažil jste někdy podobné podmínky jako v Jablonci?

Jsem z vesnice ani tam jsem snad nehrál na takovém terénu. Bylo to tedy pro mě v lize poprvé. Byl na tom hlavně těžký pohyb. Nevíte, kam vám odskočí balon, hrozně vám to bere sil a ty vám i rychle ubývají. Hlavně z hlediska pohybu je to složité na tom hrát, zabrzdit, otočit se. Doufal jsem ale, že se bude hrát, protože jsem se na ten zápas těšil. Jsem rád, že se hrálo, protože to pro nás dopadlo dobře a nikdo se nezranil. Jen chudáci naši trávníkáři, doufám, že si s tím stavem teď nějak poradí. Myslím si ale, že to hřiště už asi do konce sezony nebude stoprocentní.

A co strach ze zranění?

Neměl, na to jsem vůbec nemyslel. Sice jsem měl nedávno docela těžké zranění stehna, ale teď jsem dobře připravený a strach jsem z toho neměl. Věřil jsem, že ten zápas zvládneme.



Měl jste blízko i k hattricku.

To mě mrzí strašně moc, byl by to můj první hattrick. Ale přiznám se, že jsem do té šance sotva doběhl. Už jsem byl vyřízenej.

Touto výhrou jste prodloužili sérii bez porážky na devět zápasů v řadě. Jak si užíváte současné umístění v tabulce?

Užíváme si to. Nikdo nechce hrát o záchranu, nikdo nechce prohrávat. Když se nám daří (znova zaklepe) tak je to vše jednodušší. Líp se regeneruje, líp se hraje. Je to všechno o hlavě a nám to umístění strašně moc pomáhá.