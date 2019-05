„Gól jsme dostali v závěru stejně jako v Plzni,“ litoval po utkání jablonecký záložník Miloš Kratochvíl.

Můžete prozradit, s čím jste jeli na Slavii?

Všichni víme, že mají dobrý standardky, takže si je pohlídat. Také jsme počítali s tím, že zatímco my jsme mohli hrát uvolněně, tak oni budou pod tlakem. Chtěli jsme tady vyhrát a myslím, že alespoň remíza nebyla daleko. Oni jsou doma silní a dneska to dokázali. Bohužel jsme asi v 86. minutě dostali gól a stejné to bylo v Plzni. Takže je to škoda.

Ty závěry vám nevycházejí, už na podzim v Evropské lize jste několik takových gólů dostali. Čím to je?

Těžko říct. Myslím si, že jsme všichni koncentrovaní dobře to dohrát, ale nedaří se nám to a třeba dneska měli slávisté při druhé brance štěstí, protože takhle to trefit se Součkovi nepodaří dlouho.

Věděli jste, že tady Jablonec už dlouho neprohrál?

Věděli jsme, že se nám tady daří a chtěli jsme na to navázat. Ale každý zápas je jiný a dneska to tady bylo hodně těžký. Oni potřebovali vyhrát, aby odskočili Plzni a to se jim bohužel podařilo.

Přesto jste měli ve druhé půli Jovovičem a Doležalem dvě dobré šance ke skórování, ale nevyužili jste je. Kde se stala chyba?

Bylo by dobrý, kdybychom tyto šance proměnili, ale domácí těch šancí hlavně v první půli měli víc a asi zaslouženě vyhráli. Škoda jen, že jsme remízu neudrželi do konce.