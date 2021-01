Po zranění je zpět v týmu FK Jablonec záložník Miloš Kratochvíl. V posledním přípravném zápase vstřelil z penalty jediný gól Jablonce a přiznal, jak moc se těší zpátky do hry.

Jaký byl poslední zápas přípravy proti pražské Dukle?

Byl to nepříjemný zápas, Dukla hrála dobře odzadu. Dobře rozehrávala a gólman jim v tom pomáhal. Je těžké ji presovat a napadat. Oni z toho dobře vyjíždějí. V tomhle to bylo náročné. Vůbec jsme nechytli začátek zápasu, udělali jsme chyby, navíc tam byly asi dva tři další brejky, které smrděly gólem. Měli jsme tam nějaké závary a šance. Neuznali nám gól z ofsajdu, ale prostě směrem dozadu to bylo z naší strany špatně.

Dalo se tomu konečnému výsledku nějak předejít a eliminovat přednosti soupeře, které jste zmínil?

Hlavně neztrácet balon. Udělali jsme tam takové blbé chyby. Dukla má dobré brejky, čeká na ně. My jsme ztráceli balony a soupeř měl těch brejků, které smrděly gólem, dost.



V zápase jste byli v určitých pasážích více na balonu, ale góly jste to nevyjádřili.

Chyběla asi větší efektivita. Nějaké šance i závary tam byly. Hráli jsme na jejich půlce, snažili jsme se do nich bušit, ale po další chybě jsme dostali gól na 3:1. Ale musím říct, že ten třetí gól trefil soupeř hezky, ale zase to byla naše chyba.

Na vás byl penaltový faul, s pokutovým kopem jste si poradil poměrně v klidu.

(úsměv) Doufám, že jsem zpátky. Potřeboval jsem se tím trochu chytit. Herně to sice ještě není stoprocentní, ale dostávám se pomalu do toho. Za gól jsem po takové době určitě rád. Doufám, že mi to pomůže.



Mini zimní příprava je tedy tímto zápasem u konce. Jak jste, podle vás, připraveni na jarní část ligy?

Já si myslím, že jsme nic neztratili a navážeme na ten fantastický závěr podzimu. Myslím si, že připravení jsme, ač se nám nepovedly dva přípravné zápasy.



Vy se vracíte do ligového kolotoče po vleklém zranění, už je vše v pořádku?

Když budu mluvit za sebe, tak já jsem ztratil dost, protože jsem byl dlouho mimo, ale teď už se cítím dobře. Věřím, že v prvním zápase po pauze v Teplicích vyhrajeme a já toho budu součástí. Už chci taky hrát zápasy, strašně mi to chybělo.