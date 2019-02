Jablonec n. N. – Jablonec počtvrté z posledních pěti zápasů I. fotbalové ligy ztratil body, a zůstal tak v tabulce pátý. Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 22. kole doma zvítězili 1:0, když gólem ve třetí minutě nastavení se o to postaral Tomáš Přikryl.

Zápas 23. kola 1. fotbalové ligy mezi týmy FK Jablonec a FC Fastav Zlín se odehrál 9. dubna na stadionu Střelnice v Jabloneci nad Nisou. Na snímku Vojtěch Kubista. | Foto: Deník / Zbranek Petr

„Dostat gól pár vteřin před koncem hodně bolí…,“ řekl po velmi dobrém výkonu mužstva zklamaný kapitán Vojta Kubista a dodal: „V tuhle chvíli nevím, co na to říct… Ale je to tak, bolí to hodně. Dostat gól pár vteřin před koncem a ještě k tomu v prodloužení je hodně frustující.“