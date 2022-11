Zatímco Mladá Boleslav se posouvá na velmi solidní páté místo tabulky, Jablonec je v krizi a přes zimu zůstane až na čtrnácté příčce. Znovu se tedy bude určitě mluvit o pozici trenéra Horejše. Jablonec určitě zaslouží kredit za to, jak aktivně hrál v oslabení. Když se v 74. minutě vykartoval také mladoboleslavský Šimek, byla to pro domácí pomyslná odměna.

Jak poslední duel podzimní části viděli trenéři David Horejš a Pavel Hoftych?

Hostující kouč Pavel Hoftych si třech bodů získaných na jablonecké Střelnici před koncem podzimu považoval. „Začátek zápasu jsme byli horším týmem do nějaké pětadvacáté minuty. Jablonec zaslouženě vedl, byl hodně kombinačně silný. Jenže přišlo vyloučení a my vyrovnali. Bylo těžké se dál prosadit, zlobil hlavně Jovović a Chramosta. Paradoxně jsme pak v závěru skorovali a vyhráli. Ale vyhrát ten zápas mohl každý z týmů, my jsme dnes byli šťastnější,“ přiznal kouč Mladé Boleslavi.

Zápas rozhodl exjablonecký Kubista, pro kterého to bylo pikantní utkání. „Vojta samozřejmě cítil motivaci. Bohužel po přestupu z Jablonce se nám brzy zranil a byl nějaký měsíc mimo. Ještě teď má horší vstupy do zápasů. Ale dnes slíbil tatarák do kabiny, měl obrovskou chuť do toho zápasu. První poločas byl poměrně nervózní, druhý zahrál Vojta výborně,“ řekl Hoftych na adresu jablonecké odchovance, který rozhodl o třech bodech pro Mladou Boleslav.

Zachmuřele působil po další ztrátě na domácím hřišti trenér Jablonce David Horejš. „Dneska bych řekl, že jsme tomu nasadili korunu. Zápas jsme měli dobře rozehraný, měli jsme to pod kontrolou. Ale přišel nesmyslný faul na půlce a znovu jsme hráli v deseti. Navíc jsme dostali do šatny gól. Museli jsme to prostřídat. V deseti jsme byli lepší jak Boleslav a měli jsme i nějaké šance. Pak se síly na hřišti srovnaly, mohli jsme to překlopit na svou stranu, ale dostali jsme dvě minut před koncem rozhodující gól. Opakovaně nás srazilo nesmyslně vyloučení. Je to blázinec. Nevím, čím to je. S hráči se o tom bavíme, pět zápasů jsme hráli v deseti, je to průšvih. Je to nezkušenost těch hráčů. Stejně nesmyslná červená karta jako v Olomouci,“ láteřil po zápase kouč Jablonce.

Jablonec získal během podzimních šestnácti kol stejný počet bodů. „Za výsledky určitě odpovědnost nesu. Sám jsem z toho všeho zklamaný. Ale začínám sám u sebe. Mančaft je nedisciplinovaný, a to jde i za námi. Ještě jsem nezažil ani takovou marodku, v kabině mám víc hráčů o berlích než zdravých. Na podzim nás srážela obrovská nedisciplinovanost,“ dodal na závěr tiskové konference Horejš.

FK Jablonec -FK Mladá Boleslav 1:2 (1:1)

Branky: 18. Šulc (Jovović) – 45. Ladra (Matějovský), 87. Kubista (Stránský)Karty: 84. Surzyn (JAB), 90. Jovović (JAB) – 41. D. Šimek (MBL), 56. Pech (MBL), 86. D. Mareček (MBL), 90+2. Matějovský (MBL) 42. Heidenreich (JAB) – 74. D. Šimek (MBL)

Držení míče: 51 % : 49 %.

Střely na branku: 4:7. Střely mimo: 5:5. Rohy: 4:8. Ofsajdy: 2:2. Fauly: 13:21.

FK Jablonec: Hanuš – Cools, Heidenreich, Akpudje, D. Souček (88. Černák) – Šulc (88. Malínský), Houska, Hübschman (C) (46. Surzyn), Kratochvíl, Jovović – Chramosta.

Náhradníci: Richter – Štěpánek, Považanec, Ikaunieks, Ritter, Konda.



FK Mladá Boleslav: Šeda – D. Šimek, Karafiát, Donát – Pech, Kubista, D. Mareček, Matějovský (C), Fulnek – Skalák (70. Stránský), Ladra.

Náhradníci: Polaček – Látal, Mašek, Darmovzal, Krobot, Ekpai, Mil. Škoda.



Rozhodčí: Machálek – Hájek, Antoníček



Diváci: 1 801