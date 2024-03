Dalším zápasem pokračovala v Jablonci FORTUNA:LIGA. Více než tři tisícovky diváků přišly na jablonecký stadion Střelnice, aby viděly, jak se povede domácím fotbalistům v souboji s Plzní. Té se v týdnu povedlo postoupit v evropských soutěžích a v utkání byla favoritem. Svoje postavení potvrdila vítězstvím 2:1.

Jablonec - Plzeň | Foto: fkjablonec.cz



Domácí fotbalisté však podávali v posledních zápasech dobré výkony a věřilo se, že by svého soupeře mohli zaskočit. Plzeň ale od začátku dala najevo, že je favoritem právem, častěji držela míč, byla důraznější v osobních soubojích a do první vážnější příležitosti se dostala ve 12. minutě, když pronikajícímu Metsokovi ukopl balon bránící hráč a ten jen o centimetr minul branku domácích.

Co nevyšlo ve dvanácté minutě, podařilo se hostům o osm minut později, když se Hejda dostal k odraženému balonu. Jeho ránu tečoval jeden z obránců a brankář Hanuš již byl bezmocný. Hosté potom kontrolovali hru a mohli jít i do vedení 2 : 0, jenže rána Chorého ve 35. minutě jen těsně minula domácí branku. S jednobrankovým náskokem pak nastupovali Plzenští do druhé půle a jako by už chtěli hrát na tento výsledek. Domácí naopak přidali a byli to oni, kdo byl aktivnější.

Oběma týmům však vázla přesná kombinace, hrálo se více vzduchem s dlouhými nákopy a chvilkami to bylo v duchu „kdo výš, kdo dál“. V 61. minutě se do úniku dostal hostující Vydra, jeho střelu ale výborným zákrokem zlikvidoval brankář domácích Hanuš. Úsilí domácích o zvrat přineslo výsledek v 73. minutě. Jeden z dlouhých centrů našel Chramostu, který těsně před tím střídal. A ten s přehledem skóroval. S přibývajícím časem přibylo také nedovolených zákroků a po jednom z nich putoval do kabin s červenou kartou domácí Polidar.

A Plzeň o pár minut dokázala početní výhodu využít, když prudký centr z pravé strany našel na malém vápně nekrytého Chorého. A pro něho již nebylo problémem poslat balon do odkryté branky. Domácí se poté i v početním oslabení snažili o vyrovnání. To se jim ale už nepodařilo, a tak si všechny body odváží z Jablonce plzeňský celek.

Trenér Jablonce Radoslav Látal znovu poukázal na individuální chyby, které srážejí výkony Jablonce v jarní části. V zápase s Plzní se jich dopustili Drchal a vyloučený Polidar.

Lodivod Viktorie Miroslav Koubek měl radost z úspěšného týdne, který jeho tým korunoval vítězstvím v Jablonci. „Výhra se nerodila vůbec lehce, tady to nikdy pro nikoho nebylo lehké, ať je Jablonec kdekoliv v tabulce. Museli jsme hodně přemýšlet, jak k tomu zápasu přistoupit, jak personálně, tak i po regenerační stránce. Chtěli jsme dostat do sestavy co nejvíce čerstvé krve. Bylo důležité se do těch hráčů trefit a vymyslet strategii. Na těžkém terénu Jablonec praktikuje hodně dlouhé náběhy a prodloužení přes Martince. My jsme to chtěli co nejvíce zjednodušit. V zachytávání náběhů jsme udělali jednu chybu a hned jsme z toho inkasovali, když Honza Chramosta nekompromisně vyrovnal. Rozhodlo až vyloučení, příchod Vydry a jeho dravost, která se o to postarala. V tu chvíli jsme byli zkoprnění a červená karta nás dostala zpátky do hry a my jsme dokázali přesilovku využít. Rozhodl útočník Chorý, který je pro nás mimořádně důležitý hráč. Řekli jsme si, že dnes do toho dáme poslední zbytek sil, co máme. Klobouk dolů přes některými, kteří ve čtvrtek odběhali patnáct i víc kilometrů,“ liboval si kouč Viktorie.

Trenér Jablonce Radoslav Látal opět hráčům vyčítal individuální chyby, díky kterým Jablonec poztrácel na jaře už několik bodů. „Další náš typický zápas, uděláme dvě chyby, soupeř je potrestá a my jsme bez bodu. První poločas byl vyrovnaný, byla to spíš taková kopaná na tom našem terénu. Udělali jsme chybu, kde Drchal dělá zbytečně kličku u autové čáry a my z toho dostaneme branku. Pak to bylo nahoru dolů a jen nějaké pološance. Spoléhali jsme na to, že Viktorka může odejít. Ale musím smeknout před nimi, je vidět, že jsou po fyzické stránce perfektně nachystaní. Nám vyšel tah s Honzou Chramostou, který tam vlétl a vyrovnal. Měli jsme šance a byli v tlaku. Jenže my vyrobíme červenou kartu, kterou takový soupeř, jakým Viktoria je, dokáže využít,“ hodnotil vývoj zápasu kouč Jablonce. „Jinak to byl vyrovnaný zápas, v kterém každá chyba rozhoduje. Dokud ty individuální chyby neodstraníme, tak se nikam neposuneme. Takhle jsme přišli v Liberci o dva body a dneska si troufnu říct, že o jeden taky,“ litoval bodové ztráty Látal.

FK Jablonec : FC Viktoria Plzeň 1 : 2 (0 : 1)

Branky: 73. Chramosta – 20. Hejda, 84. Chorý

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek (50. Černák), Tekijaški, F. Souček – Čanturišvili, Nebyla (88. Krulich), Kratochvíl (C), Hollý (88. Hübschman), Polidar – Drchal (70. Chramosta), Martinec.

FC Viktoria Plzeň: Jedlička – Dweh, Hranáč, Hejda (C) – M. Havel, Traoré (76. Kalvach), Červ, Souaré – Metsoko (60. M. Vydra), Šulc – Chorý (90. Kliment).

Rozhodčí: O. Pechanec – J. Pečenka, P. Kotalík