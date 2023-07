Už jen dny zbývají do startu nového ročníku FORTUNA:LIGY. Jak je připravený tým Jablonce? Pod taktovkou nového trenéra Radoslava Látala má před s sebou velký úkol, a ne právě lehký. Smazat stopy minulých nevydařených sezón a vyšplhat se zase tam, kde byli fanoušci zvyklí svůj tým vídat. Premiéru budou mít v neděli 24. července na hřišti v Mladé Boleslavi.

Trenére, jaká je nálada? Jak je Jablonec na novou sezónu připravený?

Nálada je dobá. Co jsme chtěli, to jsme splnili. Herní soustředění v Itálii bylo velmi kvalitní. Žádné překážky nevidím. Takže panuje spokojenost.

V Jablonci nastal v létě, v kádru, pořádné hromobití. V týmu je hned čtrnáct nových tváří.

I já jsem přišel do nového prostřední. Bylo dobře, že se tito hráči zapojili brzy do tréninku. Pracovat jsem s nimi mohl hned od začátku. Tým se sžíval s herním systémem, který budeme chtít hrát. Vyšly nám i zápasy v přípravě. Byl jsem maximálně spokojený. Ale je jasné, že přípravný a mistrovský zápas je něco jiného. Jsem zvědavý, jak se nám bude dařit v lize. Asi to bude chtít trochu času, protože máme v týmu spoustu nových hráčů. Ale všichni zapadli dobře a dobře se aklimatizovali.

Razantní přestavba kádru byla vaše představa?

Moje ani ne, ale pana majitele. Pan Pelta chtěl kádr obměnit, už když s se mnou probíhala jednání. Říkal, že chce udělat velkou obměnu.

Kam tedy míří ambice Jablonce co se týká umístění?

Chceme napravit dva předchozí roky, kdy Jablonec hrál ve spodní části. Chceme se posunout trošku výš. Trochu problémem ale je přestavba hřiště.

Právě proto začínáte třikrát venku. Zažil jste někdy těžší začátek sezony, než má Jablonec letos na startu podzimu?

To ne. Dá se ale říct, že to je brutální. První tři zápasy máme venku. Celkem z devíti zápasů máme šest venku. Nejhorší na tom je, že doma máme ještě z toho Spartu, Slavii a derby s Libercem. Vylosování je to těžké. Když jsme si vylosování přečetli, tak to byla pro nás rána. Ale teď už to tak bereme jako realitu a doufám, že se s tím popasujeme. Víme, že vstup do ligy je velice důležitý.

Jste z tohoto důvodu nějak nervózní?

Ne, to v žádném případě! Nálada v týmu je bojová, tréninky probíhají dobře. Zrovna ve středu jsme měli dva vynikající tréninky. Kluci jsou naladění dobře, teď to jen musejí prodat na hřišti.

Na nové hřiště se ale už těšíte, ne?

Vím, že se tu často s terénem bojovalo často i na úkor kvality hry. Jablonec má hodně fotbalistů, kteří jsou silní na míči. Ale, když tomu překáží terén, je to pak těžké. Bereme jako velké plus, že se nám zlepší hřiště. Doufám, že tu kvalitu budeme moci předvádět v domácích zápasech.

Jste připravený na tlak?

Všude jste pod tlakem a odpovědnost vnímám. Trenéři jsou všude pod tlakem a presem, aby výsledky byly a hráli jsme co nejvýše. Ale jsem tu maximálně spokojený. S panem majitelem se mi velmi dobře spolupracuje.

Složení kádru už je definitivní nebo vás ještě někde tlačí bota?

Ještě nás malinko bota tlačí. Kdyby dorazila ještě jedna posila do ofenzívy, tak bych byl spokojený. I kádru by to asi pomohlo, ale jinak jsem se složením týmu spokojený.

Základní jedenáctku pro nedělní utkání v Mladé Boleslavi už máte v hlavě?

Ano, už mám. Jen jedno místo mi tam hapruje. Ale jsou to příjemné myšlenky vybírat z takových hráčů, kteří do týmu zapadli a utvořili toto mužstvo.

Budete na lavičce spíše klidný nebo bouřlivák typu Petra Rady?

Klidný asi nebudu. Pan Rada asi taky nebudu, ale občas bouřlivák bývám.