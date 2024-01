Druhý přípravný zápas odehrál prvoligový tým FK Jablonec kousek za severními hranicemi proti spřátelenému klubu ze čtvrté polské soutěže Karkonosze Jelenia Gora. A po utkání s Varnsdorfem,ve kterém Látalův celek v prvním přípravném zápase nového roku podlehl ve Varnsdorfu místnímu druholigovému celku 0:2, si zlepšil náladu.

FK Jablonec - Drážďany, příprava | Foto: fkjablonec.cz

Na umělé trávě jemně pocukrované čerstvým sněhem vyběhli Jablonečtí s třemi útočnými hroty a kapitánskou páskou pro mladého Krulicha. Po deseti minutách hry orazítkoval Drchal tyč domácí branky. Rychlý brejk se povedl našim barvám ve 14. minutě, míč vyvezl Krulich, na křídle našel Drchala, který dokázal přihrát do vápna Chramostovi, jenž otevřel brankový účet přípravného zápasu.

Jablonec byl více na míči, Drchal připravil zpětnou přihrávkou střeleckou pozici Pleštilovi, tomu ale byla polská branka malá. Ve 40. minutě Hübschman příkladně ve skluzu vybojoval balon, Chramosta poté nalezl v šestnáctce volného Drchala, který se lehce zbavil obránce a dal na 2:0. V další tutovce se vzápětí zjevil Chramosta, v nájezdu na brankáře ale nastřelil jen tyč! Co se nepovedlo Chramostovi, napravil o dvě minuty později Krulich po dobré kombinaci – 3:0.

Do druhé půle trenér opět prostřídal jedenáctky, dál pokračoval jen útočník Drchal. Brzy po obrátce si vybrala slabší chvíli jablonecká obrana, která zapomněla po centru ze strany obsaditBalickiho, který přesnou hlavičkou snížil na 3:1.

Dál se do zakončení ale dostával především Jablonec. Drchal v souboji jeden na jednoho přetlačil obránce, ale střelu mu brankář stačil vytěsnit na roh. Polský brankář předvedl dobrý reflex i po ráně Náprstka zblízka či přesné střele Kratochvíla k tyči. V 63. minutě přizvedl jeden z našich hráčů Součkův roh na zadní tyč, kde se obětavě pověsil do vzduchu Náprstek a pěknou hlavičkou do šibenice dal na 4:1.

Náprstek poté přihrál ve vápně Gašimu, jenž zblízka vyprášil rukavice brankáře soupeře. Deset minut před koncem poslal na branku soupeře dobrý centr Náprstek, míč se snášel ke vzdálenější tyči, kde ho jemně tečoval do sítě Drchal na 5:1. V 85. minutě upravil na konečných 6:1 Kratochvíl pěknou brankou, když si ve vápně zpracoval na prsa centr Drchala a pak z voleje pokořil polského brankáře po šesté.

Trenéru Látalovi se sobotní duel v Polsku hodnotil přeci jen lépe než středeční vystoupení ve Varnsdorfu. „Je to o pohybu a ten jsme dneska měli úplně jiný, než ve středu, kde možná na kluky dolehla únava. Když je dobrý pohyb, hned pak naše hra vypadala jinak. Dnešním dnem jsme zakončili první blok přípravy. Ale stejně jako jsem říkal po zápase ve Varnsdorfu, na výsledky teď nebereme příliš ohled,“ dodal po zápase v Polsku trenér Látal.

Karkonoszce Jelenia Gora - FK Jablonec 1:6 (0:3)



Branky: 50. Balicki - 14. Chramosta, 40. a 80. Drchal, 42. Krulich, 63. Náprstek, 85. Kratochvíl

Sestava FK Jablonec 1. poločas:Kotlín - Karban, Tekijaški, Souček D. - Pleštil, Houska, Hübschman, Polidar - Drchal, Chramosta, Krulich

Sestava FK Jablonec 2. poločas: Myška - Štěpánek, Martinec, Souček F. - Gaši, Kratochvíl, Náprstek, Kubín, Vakho - Velich, Drchal