Důležitý zápas FORTUNA:LIGY skončil na pražské Bohemce pro jablonecký tým remízou 1:1. Radost z jednoho bodu, ale více zklamaní z toho, že se situace zatím vůbec neuklidnila a napětí zůstává. Trenér Látal zdůraznil, že strach cítí celé mužstvo dál.

Bohemians - FK Jablonec. | Foto: fkjablonec.cz

Pro Jablonec začal zápas na Bohemce slibně, když se brzy ujal vedení. Poločasový výsledek utkání mezi Bohemians a Jabloncem obstarala branka hostujícího Alexise Aléguého z druhé minuty. Pak měly oba celky slušné šance skórovat, o něco více si jich vytvořili Bohemians. Těm ale několikrát překazil plány na vyrovnání výtečný gólman Jablonce Vilém Fendrich. S přibývajícími minutami šla kvalita hry strmě dolů.

Ve druhé půli oba mančafty bojovaly o tolik potřebné tři body k záchraně. Fotbalové odpoledne v Ďolíčku skončilo ale dělením bodů po remíze 1:1. Klokani od druhé minuty prohrávali a v bojovném druhém dějství toužili po vyrovnání. Jejich akcie podržel skvělým zákrokem proti hlavičce Kratochvíla Lukáš Soukup a těsně přes začátkem nastaveného času Ďolíček mohl slavit. Vyrovnávací branka žolíka Davida Hufa zajistila Klokanům cenný bod.

Dál to bude hlavně o psychice, řekl trenér Jablonce Látal

Trenéři Bohemians 1905 i Jablonce nakonec označili bod v nedělním odpoledním klání u Botiče po remíze 1:1 za zasloužený. Co všechno zaznělo z úst Radoslava Látala a Jaroslava Veselého?

Kouč Bohemians 1905 Jaroslav Veselý bod vzhledem k vývoji zápasu bral. „Utkání pro nás začalo doslova strašidelně. Na hostující sestavě bylo vidět, že to mají koncipované na rychlé brejky. Hned z první akce Jablonce jsme inkasovali a to byla voda na jejich mlýn. Přežili jsme tam ještě jednu velkou šanci Severočechů. Úvod zápasu pak definoval i jeho další průběh, celé utkání jsme tudíž dobývali obranu soupeře. Ale opět narážíme na naši obehranou písničku, nepočínáme si dobře ve finální fázi, to je náš hlavní problém. Naše hra nebyla zas tak špatná, ale naši fanoušci chtějí vidět góly. Utkáním jsme se protrápili. Udeřili jsme až ze standardky, dát gól ze hry, je pro nás složité,“ přiznal lodivod Pražanů. „U hráčů mi chybí taková ta zdravá naštvanost. Loni bychom takový zápas otočili a vyhráli ještě 4:1. Ale když vyrovnáte dvě minuty před koncem, tak remízu brát musíte,“ dodal Veselý.

Jabloneckého lodivoda Radoslava Látala štvalo závěrečné vyrovnání domácích barev. „Byli jsme blízko i tří bodů, ale i bod bereme. Chtěli jsme tu hrát dobře z defenzívy a na brejky. Hned první nám vyšel a vedli jsme. Ale pak nás Bohemka hodně zatlačila. Měla tam vyložené šance v prvních dvaceti minutách. Pak se to uklidnilo a vyrovnalo. V druhém poločase jsme už moc nehrozili. Dnes nám chyběli dva střední obránci a dobří hlavičkáři. V závěru nás domácí dostali pod tlak a hlavičkou vyrovnali,“ popisoval průběh zápasu náš lodivod. Co remíza z Ďolíčku nakonec řeší? „Hráli jsme tu naplno, snažili jsme se nic nepodcenit. Pořád ještě nejsme zachráněni, pořád cítíme strach. Nemůžeme polevit. Až to bude stoprocentní, tak pak si můžeme třeba něco i zkoušet,“ uzavřel Látal.

Bohemians Praha 1905 – FK Jablonec 1:1 (0:1)

Branky: 87. Huf (Prekop) – 2. Alégué (Polidar)

Karty: 44. Prekop (BOH), 67. M. Dostál (BOH) – 22. F. Souček (JAB), 37. Kratochvíl (JAB), 82. Alégué (JAB), 90. Náprstek (JAB), 90+5. Martinec (JAB)

Držení míče: 53 % : 47 %.

Střely na branku: 5:5. Střely mimo: 4:5. Rohy: 7:4. Ofsajdy: 1:3. Fauly: 16:20.

Bohemians Praha 1905: Soukup – Křapka (87. Kozák), Petrák, Hybš – Köstl (60. A. Kadlec), Beran, Hůlka (C), M. Dostál (74. Shejbal) – Hála (46. Necid) – Prekop, Ristovski (74. Huf).

Náhradníci: Reichl – Mužík, Puškáč.

Trenér: Jaroslav Veselý

FK Jablonec: Fendrich – Štěpánek, Martinec, F. Souček – Černák (90. Hübschman), Kratochvíl (C), Nebyla, Polidar – Čanturišvili, Pleštil (60. Hollý), Alégué (82. Náprstek).

Náhradníci: Hanuš, Kotlín – Houska, Drchal, Krulich.

Trenér: Radoslav Látal

Rozhodčí: Petřík – Váňa, Pečenka