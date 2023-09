V pořadí 61. podještědské fotbalové derby mezi Jabloncem a Libercem skončilo tak, jak před utkáním tipovala většina fandů – tedy opět „plichtou“, tentokrát 1:1. Mírným favoritem utkání byl soupeř, a to jak podle postavení v tabulce, tak i podle historických statistik, které vyznívají lépe pro Slovan Liberec. Fotbal však není o statistikách.

derby Jbc - Lbc | Foto: fkjablonec.cz

I když vývoj zápasu dal statistikám zpočátku za pravdu. Byli to hosté z Liberce, kdo vstoupil do utkání aktivněji, a domácí zachraňoval od pohromy hned ve druhé minutě výborným zákrokem brankář Hanuš. Liberec měl menší převahu, byl rychlejší a dříve v soubojích. Výsledkem pak byla nařízená penalta a vedení Slovanu.

A to byl okamžik, který vlastně ještě v počátečních minutách vnesl na hřiště napětí a nervozitu. Nejprve byl odpískaný roh pro hosty, aby vzápětí rozhodčí běžel na upozornění VARu prohlédnout videozáznam. A mezitím se před jabloneckou brankou rozpoutala strkanice mezi oběma týmy, kdy dokonce jeden z libereckých hráčů skončil na trávníku.

Rozhodčím se nakonec podařilo vše urovnat a podle záznamu nařídili pokutový kop. Ten Tupta proměnil a hosté šli do vedení. A také se jim nadále dařilo ovládat hru, i když k další brance v síti domácích to nevedlo. Hra Jablonce přinesla zlepšení s příchodem Jovoviče. Lepším týmem v první polovině zápasu však byl Liberec. V závěru první části ještě rozhodčí přidali několik nepřesných výroků, takže je provázel při odchodu z trávníku pískot fanoušků.

Co se o poločase dělo v domácí kabině, nikdo neví. Pravdou ale je, že hra Jabloneckých byla hodně rozdílná oproti té v první půli. A hosté jako by začali, bez ohledu na čas, bránit své vedení. Jenže domácí najednou měli míč více pod kontrolou, svého soupeře tlačili a bylo jen otázkou času, kdy se jim povede vyrovnat. A povedlo se to v 53. minutě, když na centrovaný míč z rohového kopu nejvýše vyskočil Tekijaški a hlavou srovnal stav na 1:1.

Oba týmy se pak snažily strhnout vítězství na svoji stranu, blíže k tomu měli domácí hráči, branky se ale fanoušci na Střelnici nedočkali. Utkání, i přes „dramatické“ minuty v prvním poločase, se nakonec dohrálo smírně. A i přesto, že tým trenéra Látala nevyhrál, mohou být Jablonečtí s bodem spokojení. Utkání dvou rozdílných poločasů skončilo zaslouženou remízou, už devatenáctou v historii. Podívat se na zápas přišlo 3 650 diváků, což na derby není zrovna moc.

Liberecký lodivod Luboš Kozel měl po zápase ze získaného bodu smíšené pocity. „Rozdělil bych ten zápas na dvě části. V prvním poločase jsme měli velmi dobrý vstup korunovaný penaltou a gólem. Dál jsme měli nějakých pět dobrých přechodů. Škoda jen, že nejdeme do vyššího vedení. Zaslouženě jsme vedli, jen jsme mohli vést vyšším rozdílem. V druhém poločase jsme ale udělali zbytečný roh a z něj inkasovali, to Jablonec povzbudilo. Zase jsme inkasovali ze standardky, dnes nám ale chyběli vyšší hráči. Tekijaški to ale trefil z voleje pěkně. Dál to pak bylo poměrně otevřené. Jablonec na tom byl možná trochu líp. My jsme více kazili v přechodové fázi. Ten zápas jsme ztratili v první půli. Jablonec si bod nakonec zasloužil. Nebylo lehké počasí. Neodcházeli jsme ani tak kondičně, ale měli jsme tam ztráty v přechodu. Moc nám nepomohla ani střídání. Před utkáním jsme chtěli vyhrát. Teď mě mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce,“ bilancoval derby hostující trenér Kozel.

Jablonecký kouč Radoslav Látal se ani na osmý pokus vítězství v novém angažmá nedočkal, i proto byl po zápase zklamaný. „Také bych ten zápas rozdělil na dva poločasy. V prvním nás rozhodila penalta, dlouho se tam nehrálo, bylo tam pošťuchování, celkově nás to vyhodilo úplně z rytmu a ze hry. První poločas byl špatný. Přitom jsme si v týdnu něco nachystali, ale neplnili jsme z toho nic. V poločase byla bouřka v kabině, pak jakoby se v nás něco rozsvítilo a hned jsme byli lepší, už to pak byl jiný Jablonec. Začali jsme dostupovat hráče, dostávali jsme se tam po stranách. Povedlo se nám proměnit standardní situaci, ale měli jsme lépe využít těch šancí, bohužel už to nestačilo. Některé rozhodnutí rozhodčího ale nechápu. Že měl jít ve dvacáté minutě ven Chaluš po druhé žluté kartě, o tom se nemusíme bavit. Pak jsme třeba dali gól, když jsme rychle rozehráli, ale z jakého důvodu nám ho rozhodčí neuznal? Vždyť sudí neukazoval, že hrát se bude na píšťalku. Postavili jsme si balon, rozehráli jsme, gól neplatí. Já to prostě nechápu,“ čertil se ještě po zápase Látal.

FK Jablonec - FC Slovan Liberec 1 : 1 (0 : 1)

Branky: 53. Tekijaški (Polidar) – 8. Tupta (pen.).

FK Jablonec: Hanuš – Černák (27. Jovović), Tekijaški, Hurtado, Polidar – Čanturišvili, Hübschman (62. Houska), F. Souček (82. Alégué), Kratochvíl – Chramosta (C), Drchal (46. Krulich). Trenér: Látal

FC Slovan Liberec: Vliegen – Fukala, Chaluš, Mikula (C) – Preisler (72. Hudák), Červ, Doumbia (88. Rabušic), Žambůrek, Ghali – Kulenović (72. Okoh), Tupta (59. Frýdek). Trenér: Kozel