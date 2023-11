Jablonec v dalším zápase FORTUNA:LIGY začal na zlínské Letné poměrně aktivně, v úvodních minutách ale nebyl přesnější a důraznější. Domácí naopak zahrozili střelou Bartošáka, která ale mezi tyče také nemířila. Oba týmy šly za ziskem tří bodů. V závěru, po remíze 1:1, se ale podělily a každý bral alespoň jeden.

Zlín - Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Domácí vystrčili drápky hned v úvodu. Vedle branky skončila i hlavička neobsazeného Cedidly po rohovém kopu. Následně se hra vyrovnala a zklidnila. V 19. minutě podnikli domácí rychlý výpad, Bartošák dokázal prudce přihrát na malé vápno, kde míč prošel přes dva jablonecké obránce až na útočníka Fantiše. A ten ve skluzu rozradostnil domácí publikum – 1:0.

V poločase zůstal v kabině jablonecký útočník Chramosta, kterého nahradil Jovović. Právě černohorský reprezentant byl čtyři minuty po změně stran u zrodu jablonecké gólové akce, našel Štěpánka, ten přihrál před branku Martincovi, který srovnal na 1:1.

Dvacet minut před koncem se po delší době dostali na dostřel jablonecké branky také domácí, ale neúspěšně. Stejná standardní situace se opakovala o pár minut později, ale brankář Hanuš situaci zachránil.

V nastaveném čase zahodili hráči obou mužstev ještě po jedné šanci. Mezi oběma soupeři se tak zrodila sedmá remíza v řadě.

„Doma chceme vyhrávat, byl to zápas dvou rozdílných poločasů, ale bod nakonec bereme. Byli jsme pod tlakem a přežili jsme další těžké momenty v naší šestnáctce,“ dodal trenér Zlína Bronislav Červenka.

Jablonecký kouč Radoslav Látal nakonec remízu bral. „Chtěli jsme tu získat tři body, ale máme jen jeden. Myslím si ale, že je zasloužený. Z našeho pohledu šlo o absolutně prospaný první poločas. Byl tam z naší strany nedůraz a špatné dostupování. Hráče jsme upozorňovali, že domácí dobře brání a hrají na brejky. A my dostaneme z brejkové situace první branku. Berme to tedy tak, že máme plusový bod. Ze tří zápasů jsme vytáhli pět bodů. Bod tedy nakonec bereme, v tabulce jsme poskočili,“ řekl bezprostředně po zápase kouč Jablonce. Byl ale spokojený se stopery a pochválil i útočníka Krulicha, který zahodil několik šancí. „Předvedl dobrý výkon, jsem s ním spokojený. Poslední dva zápasy mu moc nevyšly. Je to mladý kluk, víme, že jeho výkony budou ještě kolísavé. Dneska se pral a měl spoustu soubojů,“ pochválil mladého útočníka Látal.

Zlín Jablonec 1 : 1 (1 : 0)

Góly:

19. A. Fantiš

Góly:

48. J. Martinec

Sestavy:

S. Dostál - M. Cedidla, J. Černín, D. Simerský, T. Čelůstka - A. Fantiš (67. T. Slončík), J. Janetzký, D. Tkáč (84. S. Pidro), A. Bužek, L. Bartošák (67. Y. Dramé) - V. Vukadinovič (87. F. Žák)

Sestavy:

J. Hanuš - D. Štěpánek, N. Tekijaški, H. Hurtado, M. Polidar - V. Čanturišvili, T. Hübschman (82. F. Souček), J. Martinec, A. Alégué (72. D. Pleštil) - J. Chramosta (46. V. Jovovič), M. Krulich (90. M. Náprstek)

Rozhodčí: K. Rouček - J. Kubr, J. Hurych

Počet diváků: 3 031 (48 % z kapacity 6 375)