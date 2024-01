V prvním přípravném zápase na herním soustředění v Turecku porazil Jablonec gólem střídajícího Náprstka sedmý tým iránské soutěže Gol Gohar Sirjan 1:0. Jablonečtí si odbyli premiéru na přírodním pažitu. Proti sedmému týmu iránské nejvyšší soutěže měl během celého zápasu balon více v držení.

Jablonec na přípravě v Turecku | Foto: fkjablonec.cz

Největší šanci prvního dějství si náš celek vypracoval už po šesti minutách hry, Chramosta adresoval zleva do vápna přesný míč Pleštilovi, ale tomu při zakončení zřejmě vlivem nerovnosti pažitu míč přeskočil kopačku a z ideální střelecké pozice nakonec nebylo nic.

Po čtvrthodině hry netrefil prostor mezi tyčemi z hranice vápna Tchanturishvili. Gólově se neprosadil ani útočník Drchal. Štiplavý pokus záložníka Housky po rohovém kopu vyboxoval brankář. V závěru první půle zakončoval pohotově, ale jen do středu branky Chramosta a Tchanturishvili z úhlu nestačil zakončit mezi tyče.

Po obrátce nasměroval míč pod břevno iránské branky chytře Houska z 22 metrů, ale gólman soupeře stačil míč vyškrábnout na roh. Po rohovém kopu propadl míč proti noze Chramosty, jenže ten pálil pánubohu do oken. Pleštil v dobré pozici v šestnáctce podklouzl a zakončil jen slabě. Hra byla často přerušovaná i díky úzkostlivým rozhodčím, kteří pískali prakticky každý kontakt.

Fanoušci tleskali Doležalovi v dresu Karviné. Klidnou zimu mít Jablonec nebude

Jediný gólový moment zápasu se zrodil v 71. minutě, to po levé straně utekl Pleštil, s míčem si to nasměroval až do pokutového území, kde ukázkově našel poblíž penaltového puntíku střídajícího Náprstka, který do otevřené branky skoroval – 1:0!

V závěrečné čtvrthodině vystihl rozehrávku soupeře dotírající Pleštil, tentokrát přihrál z pravé strany Houskovi, jenže ten ve skluzu už houštinu obránců neprostřelil. Jablonci nebyl v závěru správně uznán druhý gól, protože skóroval z ofsajdu.

Trenér Radoslav Látal zápas hodnotil následujícímu slovy. „Do defenzivy to dneska bylo v pořádku. Soupeř nás neohrozil, žádnou větší šanci tam neměl, jen náznaky. Trošku nám to vázlo jako obvykle v ofenzivě, kde jsme měli spoustu nedohraných situací a z nich jsme mohli skórovat. Po sedmdesáté minutě jsme to trochu prostřídali, chtěli jsme dát šanci i dalším klukům. Bylo to pak dost rozkouzkované. Na finálním dohrání a zakončení budeme muset ještě zapracovat,“ plánuje jablonecký kouč.

FK Jablonec - Gol Gohar Sirjan FC 1:0 (0:0)

Branky: 71. Náprstek

Sestava FK Jablonec: Fendrich – Martinec, Tekijaški – Hurtado (46. Štěpánek), Polidar – Pleštil (82. Velich), Houska, Kratochvíl (73. Hübschman), Tchanturishvili (70. Gaši) – Chramosta (62. Náprstek), Drchal (46. F. Souček)