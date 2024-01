Ve druhém přípravném utkání na soustředění v Turecku jsme nestačili na 5. tým srbské ligy FK Novi Pazar. Po prvním dějství byl stav 1:1, ale ve druhém poločase jsme inkasovali na konečných 2:1. Už v úvodních minutách zápasu se stalo plno věcí.

FK Jablonec - příprava v Turecku | Foto: fkjablonec.cz

Hned ve 2. minutě byl ve vápně soupeře Jabloneckých sražen k zemi Vakho, ale sudí penaltu nepískal. Vzápětí se Novi Pazar dostal do nevinné akce, která skončila dvojitým zakončením kapitána Soumaha a stav byl 1:0. Krátce na to se Jablonec dostal opět do vápna soupeře, kde byl podražen tentokrát Krulich, ale ani v tento moment se píšťalka neozvala.

Postupem času Jablonečtí přebírali iniciativu a začali být více na míči, ale chyběla jim finální fáze. Ve 23. minutě postupoval Alegue k vápnu, kde byl faulován a Jablonec dostal výhodu volného kopu z dobré pozice. Míče se ujal Filip Souček a pravačkou kroutil míč na zadní tyč a těsně minul šibenici. O chvíli později Jablonečtí zahrávali rohový kop, po kterém měli násobné zakončení, ale obrana dokázala ustát tyto nebezpečné momenty. Další z řady rohových kopů přišel ve 43. minutě. Míč letící na zadní tyč se odrazil k Alexisovi, který trefil přesně šibenici - 1:1.

Se čtyřmi změnami v sestavě Jablonec zahájili druhý poločas: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Tekijaški - Souček D., Souček F., Hübschman, Náprstek - Drchal, Krulich, Alegue. Ve druhém poločase byl soupeř ze začátku aktivnější a hned v 50. minutě zvonilo břevno po rohovém kopu. Větší šance se ale delší dobu neobjevovaly ani na jedné straně. V 60. minutě byla k vidění nefotbalová záležitost. Krulich byl v souboji o míč a soupeř sevřel balon mezi nohy, čímž Krulichvoi zamezil hrát. Následoval zřejmě kontakt a začala strkanice obou týmů. Po uklidnění emocí jsme prostřídali další hráče - Chramosta a Kanakimana nahradili Krulicha a Alegueho.

V 70. minutě opak soupeř podnikl rychlou akci po pravé straně a prudký centr před brankou našel nabíhajícího hráče, srbského týmu, který zavěsil pod břevno na 2:1. Dlužno dodat, že situace byla ve výrazném ofsajdu. Ve zbylém čase svěřenci trenéra Látala snažili dostávat do lepších pozic pro zakončení, ale nedařilo se jim překonat soupeřovu obranu.

"První půlka byla, dá se říct v pořádku, i když jsme inkasovali gól z takové nevinné akce. Pak jsme hráli velmi dobře, bohužel, naše finální fáze nás trápí, o tom se bavíme už delší dobu. Ale myslím, že výkon nebyl špatný, tlačili jsme, dostávali jsme se do šancí. Měla tam být i penalta, ale to teď v přípravě není tak podstatné. Ve druhém poločase jsme dali šanci i klukům, co přišli z béčka, prostřídali jsme to. V sobotu nás čeká generálka, tak jsme chtěli hráče ještě protočit, ať mají minutáž v áčku. Ve druhém poločase nás soupeř přehrával a zvítězil," hodnotí utkání trenér Radoslav Látal.

FK Jablonec - FK Novi Pazar 1:2 (1:1)

Branka Jablonce: 43. Alegue.



Jablonec I. pol.: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Martinec - Vakho, Houska, Souček F., Polidar - Alegue, Krulich, Pleštil.

Jablonec II. pol.: Hanuš - Štěpánek, Martinec, Tekijaški (75. Karban) - Souček D. (81. Gaši), Souček F., Hübschman, Náprstek - Drchal, Krulich (65. Chramosta), Alegue (65. Kanakimana).