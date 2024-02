Jablonecký prvoligový tým v posledním herním testu před startem ligové soutěže v Turecku otáčel nepříznivé skore z 0:1 na 2:1 góly Kratochvíla a Martince. O výhru však přišel v nastaveném čase, oba týmy se nakonec rozešly smírně po remíze 2:2.

FK Jablonec - příprava v Turecku | Foto: fkjablonec.cz

Patnáctý celek ukrajinské nejvyšší soutěže začal lépe. V osmé minutě napřáhl před jabloneckým vápnem Mrvaljevic, brankář Hanuš však stačil jeho střelu u tyče vyrazit. O tři minuty později vracel Filip Souček vysoký balon směrem k bráně Jablonce, brankář Hanuš vyběhl mimo pokutové území, při odkopu chyboval a za faul na dotírajícího Mrvaljevice viděl kartu žluté barvy. Před půlhodinou hry už šel ukrajinský tým do vedení, po rohovém kopu zůstala na přední tyči nekrytá hned dvojice hráčů soupeře a Mrvaljevic prudkou hlavičkou nedal Hanušovi šanci – 0:1.

Srovnáno mohlo být v Turecku o osm minut později, to se míč po našem odraženém rohu dostal ke Chramostovi, který z hranice vápna pálil pěkně bez přípravy, jenže rozezvonil břevno za brankářem Korkodymem! Dvakrát to poté zkoušel z dálky nepřesně Tchanturishvili. V poslední minutě první půle kopl výborně rohový kop Alegue, prudká hlavička stopera Hurtada ale skončila těsně vedle vzdálenější tyče ukrajinské branky.

Šest minut po změně stran pálil z přímého kopu z dvaceti metrů Polidar do spojnice tyče a břevna! Po následném rohovém kopu byl při v pokutovém území soupeře při zakončení faulován stoper Hurtado a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Kratochvíl na 1:1!

Jablonec byl poté při chuti. Štiplavý pokus na brankáře soupeře poslal o chvíli později střídající Beny Kanakimana. Náš tým dokonal obrat na 2:1 v 57. minutě, po rohu předskočil svého strážce stoper Martinec a přesnou střelou dal na 2:1!

Veres mohl srovnat v 64. minutě po rychlé brejkové situaci, v zakončení ale střídající Ukrajinec naštěstí přestřelil Hanušovu branku. Na opačné straně hřiště předvedl svou rychlost Beny Kanakimana, unikl všem a donutil brankáře soupeře k výbornému zákroku. Zajímavou křížnou střelou vyplašil gólmana vzápětí i Štěpánek.

Deset minut před koncem poslali hráči Veresu těsně vedle naší tyče prudký trestný kop. Když už se zdálo, že utkání skončí vítězstvím jabloneckých barev, kopal soupeř poslední standardní situaci, při které přízemní míč usměrnil na zadní tyč nekrytý Kurko a utkání nakonec skončilo remízou 2:2.

„Dva góly ze standardek mě mrzí. Celkově jsme jich ze standardních situací dostali v přípravě dost, je to teď naše slabina, blbě to bráníme. V ofenzivě jsme sice nebezpeční, ale v defenzivě špatně bráníme. Opět jsme inkasovali z nebezpečného prostoru, kde jsme to měli obsadit. Defenzívu v obranné části musíme zlepšit, řešíme to tam špatně,“ litoval inkasovaných branek trenér Látal a dodal: „První poločas jsme nehráli dobře, hráli jsme bez pohybu a chyběla tam agresivita. Druhá půlka byla o něčem jiném. Beny mohl dát na 3:1. Ale jakmile nám chybí pohyb, tak jsme poloviční. Trošku nám stále vázne ten herní systém. Vše se bude rozhodovat v lize. Nějaké poznatky z tohoto zápasu máme a teď už se budeme chystat na ligu,“ konstatoval Látal, který si pochvaloval podmínky na tureckém herním soustředění.

„Všechno tady pro nás bylo skvěle nachystané. Měli jsme tu skvělé podmínky, bylo to tu perfektní. Tréninkové plochy i hotel, se vším jsme byli spokojení,“ dodal po odehrané generálce.

FK Jablonec - Veres Rivne 2:2 (0:1)

Branky: 53. Kratochvíl, 57. Martinec - 27. Mrvaljevic, 90. Kurko

Sestava FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Hurtado (72. Hübschman), Martinec – Tchanturishvili (81. Karban), F. Souček (46. Houska), Nebyla (65. Náprstek), Kratochvíl (72. Drchal), Polidar – Alegue (46. D. Souček), Chramosta (46. Kanakimana)