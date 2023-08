Trenér Jablonce Radoslav Látal na tiskové konferenci jen těžko hledal slova. Takový poločas ještě ve svém fotbalovém životopise nezažil. A doufám, že už se nebude opakovat. V kabině byla bouřka. Hráči seděli se svěšenými hlavami. Ale pozdě.

Jablonec - Sparta 1:5 (0:5) | Video: Josef Březina

Co jste říkal sestavě Sparty? Čekali jste tolik změn oproti minulému kolu?

Čekali jsme to, protože víme, že Spartu čeká hodně důležité utkání. Čekali jsme pět, šest jmen, nějaká tam byla. Pro Spartu to bylo i lepší, přišli hráči, kteří byli nachystaní, měli chuť se ukázat. A předvedli takový výkon, který je hodný Sparty.

Jak hodnotíte střed pole?

Ten nám nefungoval vůbec, v žádném případě. Hráli jsme na tři obránce. Chtěli jsme zhustit střed hřiště kde víme, že Sparta je silná. Ale všechno nám to chodilo středem, průnikovky, kolmé přihrávky mezi stopery. Střed hřiště nefungoval, stopeři nevystupovali. Všechno bylo špatně.

Proč jste nestřídal dřív?

Hráčů na střídání bylo víc. Nechtěl jsem do toho sahat. Ve druhém poločase jsme přešli na čtyři obránce. Zhustili jsme střed hřiště, nechali jsme tam Hübschmana s Houskou a ještě jsme couvli Kratochvíla, Drchala jsme nechali vepředu.

Jak velký podíl na tom zpevnění měl Tomáš Hübschman?

Už před zápasem jsme zvažovali, jestli ho postavit nebo ne. Někteří hráči už dostali potřetí šanci. Budeme do toho muset asi říznout. Bavili jsme se o tom s majitelem. Chystá se stadion, nová tráva, spousta lidí na tom pracuje. A my předvedeme takový výkon, který určitě není nepatří k Jablonci. Mužstvo je ve fázi, kdy ho stále budujeme a chceme ho dobudovat. Děláme na tom. A někteří už dostali dost šancí. Uvidíme, jak to bude dál.

Zvažujete ještě nějaké posily?

To uvidíme. Podařili se nám dobří stopeři, ty jsme hledali jako první. Ty jsou v pořádku, tam jsme chybu neudělali. Bude potřeba sáhnout do ofenzívy a postupnými kroky ji dobudovat.

Počítáte, že někdo může odejít?

To teď nechci po prohraném zápase vůbec říkat, že toho a toho vyhodíme. Mužstvo je v přestavbě, máme o něm nějakou představu. Nebude to rychle, ale určitě nějaké kroky budou.

Jaké to bylo o poločase v kabině?

Bouřka byla. V kabině každý seděl se svěšenou hlavou. V první pli byla spousta chyb. Ale máte na kontě pět nula a abyste tam řval….. Trochu se to uklidnilo. Bylo důležité, abychom aspoň ten druhý poločas odehráli lépe, důstojně. Dopadl lépe.

Proč nehrál Jovovič od začátku?

V týdnu se mu narodil potomek. Moc tréninků neměl. Chtěli jsme to trochu zavřít, Kratochvíla jsme posunuli na křídlo, kde jsme chtěli lépe bránit. Bohužel to ale byl opak.

Pamatujete za svoji kariéru takový první poločas?

Nepamatuju. A doufám, že už další takový nebude. Těžko se mi mluví. Jsou to hrozné věci. Ale fotbal to s sebou přináší. Jednou jste tam, jednou tam. Ale s tím se musíme vypořádat. A připravit se na další zápas. Teď jsme po špatném výkonu děsivě a hrozně prohráli se Spartou. Víme ale, že Sparta má svoji kvalitu. Pro nás je teď už důležitější zápas v Karviné.