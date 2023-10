Je dohráno. V dalším utkání FORTUNA:LIGY domácí Jablonec brankáře Bohemians Praha nepřekonal a podlehl soupeři 0:1. Bez šancí ale určitě Jablonečtí nebyli. Jen jim chybělo trochu štěstí a přízeň fotbalového boha. Čím a kdy ho rozzlobili, že to trvá tak dlouho? Po reprezentační pauze se jablonecká Střelnice na výhru těšila dvojnásob.

FK Jablonec - Bohemians Praha | Foto: fkjablonec.cz

Parta trenéra FK Jablonec Radoslava Látala musí vstřebat další velmi krutou ránu osudu. V utkání s Bohemians totiž Jablonec jasně dominoval na míči a měl větší počet šancí. Brankář Jedlička i obrana Pražanů však dělala možné i nemožné, aby tlak domácích přečkala bez inkasované branky, což se jim, byť se štěstím, podařilo. A protože si Severočeši v první půli nepohlídali ojedinělou příležitost Klokanů, odcestuje tým Jaroslava Veselého zpět do hlavního města se všemi třemi body.

Mrzutý byl už odchod trenéra a jeho hráčů do kabiny po prvním poločase. Jablonec totiž v první půli Bohemku jasně přehrával a měl více šancí, přesto po pětačtyřiceti minutách hry ztratil. Na gól Prekopa z ojedinělé možnosti sice v nastavení reagoval Kratochvíl, toho ale načapal v ofsajdu videoasistent, a tak v poločase platil stav 0:1.

Hostující kouč Veselý po těsné výhře v Jablonci přiznal přízeň štěstí. Naopak jablonecký kouč naříkal nad nemohoucí ofenzívou a špatnou koncovkou.

Trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý přiznal, že jeho tým měl na Střelnici více štěstí, a proto si jeho celek odváží tři cenné body. „První poločas to bylo vyrovnané utkání. Kromě jeho úvodu a konce jsme v některých pasážích byli i lepší a vytvářeli jsme si i docela zajímavé situace do kombinace. Gól jsme dali po pěkné akci. Některé další věci jsme tam mohli ještě dohrát. Na druhou stranu přečkali jsme i ten konec poločasu, který mě hodně nadzvedl. Dostali jsme se tam pod tlak autovými vhazováni. Druhý poločas byli domácí jednoznačně lepší. Měli jsme tam dvě super brejkové situace, kdybychom to tam lépe vyřešili, mohli jsme si ušetřit nervy v dalším průběhu. Domácí zjednodušili hru, vysunuli i Kubu Martince. Ale klobouk dolů před našimi hráči, co dokázali uskákat. Tam to byl jeden granát – centr za druhým. Uskákali jsme i tolik standardek. Samozřejmě bylo to i s potřebným štěstím. Tlak to byl veliký a několikrát nás podržel brankář Jedlička. On tyhle situace umí. Má dobrý reflex na lajně, zůstane stát. Ale i on potřebuje štěstí. Celkově jsme tu měli štěstí, ale někdy to takhle je. Kromě prvního kola v Pardubicích nám teď poprvé snad štěstí přálo. Domácí odehráli dobrý zápas, ale oni budou zklamaní a my šťastní. Bodů z Jablonce si vážíme,“ konstatoval po zápase spokojenější kouč Pražanů.

Zadumaný dorazil na pozápasovou tiskovou konferenci jablonecký trenér Radoslav Látal. Hráčům totiž mohl vyčítat jen ofenzivní impotenci. „Jsme zklamaní z výsledku, ale určitě ne z předvedené hry. Začátek utkání byl z naší strany dobrý. Dobře jsme Bohemku presovali a dostávali se před branku. Jenže jestli to jsou vlastně šance? Máme více ze hry, tlačíme, tlačíme, ale úplně vyložené šance to nejsou. Dvacet minut jsme hráli na soupeřově polovině. Jenže pak jsme inkasovali branku z ojedinělého brejku. Byl tam prohraný souboj s Beranem, balon se dostal do křídelního prostoru do vápna a inkasovali jsme. Konec první půle zase tlačíme, tlačíme, ale bez efektu. Chyběla nám tam finální fáze. V začátku druhé půle jsme sestavu ještě nechali, pak jsme chtěli oživit křídla. Oživit se to asi povedlo, ale výsledek byl takový, že jsme měli 14 rohů, ale … . Efektivita nám chybí, to opakuji pořád. Jsme jaloví v zakončení, proto nám ty body chybí a doplácíme na to. Měli jsme tam být odvážnější. Ve vápně se chováme jakoby dětsky. Nejde na mě míč, tak nehraji. Místo abychom se tam s někým srazili a míč třeba propadl. To všechno jsou situace, kde nám chybí typický hrotový útočník. Nemůžeme chtít po mladém Krulichovi, aby nám táhl takovéto utkání. Drchal má teď poraněné koleno, a úplně brzo zpět nebude,“ uvedl Látal. „Po zápase jsem přišel do šanci a všichni svěšené hlavy. Co těm klukům mám povědět? My jsme ten zápas neodchodili, nehráli jsme špatně. Chtěli jsme. Bylo tam nasazení, průniky. Byly tam dobré věci, které jsme v týdnu dělali na trénincích. Ale ta efektivita. To máte jak při sexu, když tam není to nejlepší,“ dodal Látal.

FK Jablonec – Bohemians Praha 0:1 (0:1)

Branky: 25. Prekop (M. Kozák)