V posledním utkání sezony remizoval Jablonec s Baníkem Ostrava 1:1 a protože Liberec v současně hraném duelu prohrál v Plzni, končí Jablonec na čtvrté příčce a zahraje si předkolo Evropské ligy!

Také v závěrečném duelu nadstavbové části mistrovské skupiny trenér Rada vynuceně měnil sestavu. Do branky tentokrát vrátil Hrubého, post pravého obránce odehrál Štěpánek, do zápasu nemohli naskočit vykartovaní Hämäläinen se Sýkorou.

V deštivém středečním podvečeru Jablonec bojoval na dálku s Libercem o definitivu účasti v předkole Evropské ligy. Jablonec vědom si důležitosti zápasu začal aktivně, nejdříve střílel v těžké pozici Acosta, směr jeho střely se snažil změnit hlavou do protipohybu gólmana Doležal, leč míč skončil vedle branky. Ve 4. minutě Štěpánek ve středu hřiště dobře vystoupil, vyvezl míč a přesnou střelou k tyči z hranice vápna vystřelil Jablonci brzké vedení 1:0!

V 10. minutě Acostovu technickou střelu k tyči vytěsnil parádní robinzonádou gólman Budinský, odražený balon zkoušel pohotově napálit na branku Kratochvíl, strážce hostující svatyně si však na brankové čáře poradil i s jeho pokusem!

Dobré napadání poté předvedla dvojice Doležal – Matoušek, druhý jmenovaný po vybojování balonu pronikl do vápna a tvrdou střelou do středu vyzkoušel pozornost Budinského. Vzápětí do stejných míst mířil i Acosta, ale brankář Baníku byl znovu na místě. Hosté poprvé vystřelili na domácí branku až před půlhodinou hry, Kuzmanovič sice pálil na Hrubého tvrdě, ale jen do středu branky. Horko bylo spíše v pokutovém území soupeře, Kratochvíl přichystal palebnou pozici na hranici vápna Acostovi, jeho ránu Budinský stačil vyboxovat, dorážka stejného hráče pak mířila vedle. Trenér Rada vehementně hnal svůj celek prakticky celý poločas od postranní čáry, víc šancí už si jeho svěřenci v první pětačtyřicetiminutovce nevypracovali.

Oba týmy v poločase vystřídaly, Ostrava vyslala do hry Smolu a Buchtu, jablonecký kouč Rada nasadil místo dobře hrajícího Acosty na plac Pilíka. V druhém dějství nejdříve hráči obou týmů pálili ze střední vzdálenosti, Doležalův pokus byl zblokován a na druhé straně Jánošova rána mířila dva metry nad Hrubého šibenici. Jabloneckým barvám nevyšel zajímavý signál při standardní situaci, kdy Pilík dával míč překvapivě podél vápna na Doležala, ten ale ve vápně promáchl.

V 64. minutě však Baník po ojedinělé akci srovnal skore, Potočnému se povedlo odcentroval z lajny, míč přistál ve vápně k nohou Kuzmanović, ten sice míč netrefil z voleje úplně čistě, přesto se míč s pomocí břevna dostal do branky 1:1. Baník vycítil šanci a tlačil se před Hrubého, jablonecký brankář však zpacifikoval nebezpečnou hlavičku střídajícího Buchty. Trenér Rada musel řešil další nucené střídání, Štěpánka narychlo nahradil Macháčkem. Poslední dvacetiminutovku se hrálo převážně mezi šestnáctkami. Domácí diváci vycítili, že jejich hráči potřebují do závěru zápasu podpořit. V 87. minutě se zastavilo srdce snad všem Jablonečákům, když na vlastní branku hlavou zamířil Jeřábek, Hrubý však míč zachytil na brankové čáře! Na opačné straně přihrával Chramosta po brejku Doležalovi, jablonecký útočník se ale k balonu neprocpal. V závěrečném dvouminutovém nastavení už se nic nestalo.