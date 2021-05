Ale pro ty diváky, kteří se dostanou na stadion, by měl být k vidění atraktivní fotbal. A větší tahák toto ligové kolo nenabízí. Pravda, v tom minulém oba týmy svými výsledky poněkud překvapily.Slavia remízou s celkem Karviné. A jablonecký FK prohrou na hřišti Příbrami, která bojuje o záchranu.

Jak to bylo v Příbrami?

Ovšem soudě podle ohlasu fanoušků na sociálních sítích, tato prohra až tak nečekaná nebyla. Slabým výkonem dali jablonečtí borci příležitost k mnohým „zaručeným“ verzím toho, jak to v Příbrami bylo. Přesvědčit o tom, že šlo o náhodný výpadek, mohou hráči FK již v neděli proti Slavii. Ta letos „jede“ – na první pozici v tabulce chyběla jen mezi 3. a 6. kolem.

Padlo sto třicet gólů

I Jablonec má výbornou sezonu a dlouho mu patřila druhá příčka, o kterou stále ještě bojuje se Spartou. Podívejme se trochu i na statistiky obou mužstev. Začněme vstřelenými brankami. FK Jablonec 57, Slavie 82! Obdržené branky 32 : 18. Útok i obranu mají tedy lepší pražané. Co se ale týká střelců, je situace vyrovnaná – jablonecký Schranz 13 tref do sítě, sešívaný Kuchta 14. Co se týká držení balonu ve svých zápasech, jsou na tom pražané také lépe. Míč měli pod kontrolou 61,3 % hrací doby. Jablonec 49,2 %. A podívejme se na vzájemná utkání obou mužstev. Ta se utkala celkem 55 krát . Z posledních deseti zápasů vyhrála 6 x Slavia, 2 x FK a ve dvou případech to byla remíza. Nejvyšší výsledky? Sezóna 1998/1999 FK Jablonec : Slavia Praha 5 : 2. Sezona 2019/2020 Slavia Praha : FK Jablonec 5 : 0. Což svědčí o tom, že ve vzájemných zápasech se diváci nenudili a viděli dost branek. Padlo jich celkem 130, což znamená průměr 2,4 branky na zápas.

A Váš tip na šlágr kola?

A to koresponduje i s tipy na nedělní zápas. 55 % tipujících tipuje vítězství Slavie, nejčastěji tipovaný je výsledek 1 : 2. To je ale teorie a na hřišti to může vypadat úplně jinak. Jablonečtí borci se určitě budou chtít v posledním klání na domácím hřišti vytáhnout, budou chtít potvrdit příslušnost do ligové špičky a potvrdit si podzimní start v evropských soutěžích. Jaká soutěž to bude, se dozvíme až po odehrání posledního kola. Na jablonecké Střelnici se v neděli od 17 hodin hraje šlágr kola!