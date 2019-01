Jablonec n. N. – Na startu zimní přípravy přišel fotbalový Jablonec o dvě opory základní sestavy. Stoper David Lischka a levý bek Matěj Hanousek míří do Sparty Praha. Opačným směrem kromě finanční kompenzace přestupuje střední obránce David Hovorka, na kterého severočeský prvoligový klub uplatnil opci.

PŘESTUP! David Lischka opouští FK Jablonec a míří do Sparty. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„Vím, že je složité, když odejdou hráči ze základní sestavy, ale jsme připraveni tyto odchody nahradit jak z aktuálního kádru, tak i doplněním dalších hráčů. Nabídka Sparty byla ekonomicky nadstandardní a navíc jsme uplatnili také opci na Davida Hovorku, který se brzy stane naším hráčem,“ řekl k transferu člen představenstva FK Jablonec Miroslav Pelta.

Jedním dechem dodal, že změny by neměly ambiciózní tým ze Střelnice oslabit. „Vedení klubu v tuto chvíli ještě jedná s hráči s velkými mezinárodními zkušenostmi. Rozhodně chceme nadále bojovat o evropské poháry,“ ujistil Pelta.

Oba odcházející fotbalisté se na novou výzvu těší. „Na Jablonec budu vzpomínat jenom v dobrém. Přestoupil jsem sem z Hlučína v sedmnácti letech a zažil jsem tady toho hrozně moc. Rok 2018 pak byl pro mou kariéru zlomový. Moc jsem si poslední rok užil a všem bych za to chtěl poděkovat. Povedlo se nám spousta věcí a moc jsem si to užil. A díky tomu všemu teď přišla nabídka jít do Sparty a je to pro mě velká výzva a taky čest být v takovém klubu, jako je Sparta,“ uvedl na klubovém webu ke svému přestupu David Lischka,jenž si v dresu Jablonce připsal 32 ligových startů a naskočil do všech šesti zápasů v základní skupině Evropské ligy UEFA.

Ani Matěj Hanousek nad nabídkou neváhal. „Nemohl bych se na sebe podívat, kdybych tohle odmítl. S tím bych nedokázal žít, kdybych věděl, že jsem tuhle výzvu nepřijal a z výzvy se podělal a nezkusil to,“ řekl.

I on bude na úspěšné severočeské angažmá vzpomínat rád. „Dá se říct, že jsem se tady našel. Rozhodně nechci pálit mosty. Mám v hlavě plno věcí, co jsme tady s klukama zažili. Tým si sednul tak, že se tu i se zlomkem možností, jaké mají Sparta, Slavia nebo Plzeň, uhrály velké věci. Bude to znít možná jako klišé, ale tady byla opravdu výborná parta. Vím, že to lidi čtou často, ale tady si to prostě opravdu sedlo. Klukům budu dál držet pěsti,“ vzkázal při loučení Hanousek. Za Jablonec nasbíral 76 ligových startů.