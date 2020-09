Kluby byly v hlavním pavouku rozděleny do dvanácti skupin po šesti účastnících, kdy tři patří mezi nasazené a tři nikoliv. Liberec byl mezi nasazenými. Slovan změří síly s litevským soupeřem FK Riteriai. O přesném času výkopu a místě konání bude jasno později. Jisté je, že Liberec bude hrát venku.

„Z trojice týmů, proti kterým jsme mohli hrát, jsem za nejtěžšího soupeře považoval maďarský Honvéd. Litevský a lotyšský tým jsem považoval za podobně silné soupeře, které bychom měli zvládnout,“ řekl na úvodu kouč Slovanu Pavel Hoftych.

„Samozřejmě si teď zjistíme víc informací, máme na to dostatek času. Škoda, že nehrajeme doma. Bude teď záležet na tom, jestli se bude hrát v Litvě nebo na neutrální půdě,“ ví Hoftych.

„Máme informace z Plzně, jaká omezení a hygienická opatření se týkají cesty na venkovní zápas, ale s tím se musíme vyrovnat. Popereme se o to, abychom šli do dalšího kola. Věřím, že během příštích dvou týdnů se ještě posuneme dál a mužstvo se víc sehraje,“ uzavřel Pavel Hoftych.

Jablonec bude mít jednodušší úlohu, co se cestování týče. Los mu totiž přidělil vedoucí celek slovenské ligy Dunajskou Stredu. Také svěřenci trenéra Petra Rady budou hrát na půdě soupeře.

„Těžké utkání nás čeká. Čekal jsem, že budeme hrát doma. Je to alespoň blíž, ale je to těžký. Je to silný mančaft, jsou nahoře v tabulce. Nečeká nás nic lehkého, tým je silný a postoupili z prvního předkola,“ je si vědom síly protivníka kouč Rada.

„Bude to těžké i kvůli tomu, že se hraje na jeden zápas. Musíme si posbírat informace o soupeři a dobře se na to připravit,“ velí jablonecký lodivod.

„Těžko se takhle odhaduje v nové sezóně, kdo na tom jak je. Změnilo se pár hráčů a obraz mužstev může být trochu jiný, než když se končilo v minulé sezóně,“ je si vědom Rada.

„Všichni soupeři byli přijatelní, co se týče cestování, to udělala UEFA dobře, že nemusíme v téhle době cestovat bůhví jak daleko,“ vyslal směrem k evropské federaci pochvalu jablonecký stratég.

Co se dá čekat na trávníku? „Takhle z voleje ti neřeknu, jak to bude vypadat na hřišti. Budeme se prát o to, abychom postoupili a nedopadli tak, jako v minulé sezóně,“ nechce Rada dopustit brzké vyřazení.