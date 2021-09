Tomáš Malínský se poprvé trefil v ligové soutěže za Jablonec ve víkendovém utkání s Karvinou (1:0).

Touto brankou rozhodl o důležitých třech bodech pro svůj tým. V odpovědích na otázky hovořil nejen o své formě.

Ze zápasu s Karvinou si připisujeme hodně důležitou výhru, souhlasíte?

Je to utkání za tři body, to je hlavní. Potřebovali jsme ten zápas zvládnout, tak abychom nezůstali v tabulce tam, kde jsme byli před zápasem. Bodově jsme si chtěli pomoct, a to se nám povedlo. Možná se ta výhra zdála trošičku upachtěná, ale na druhou stranu takové zápasy prostě jsou. Jsme rádi, že se nám ten zápas podařilo dotáhnout do vítězného konce, je to za tři body a s čistým koncem.

Utkání jste rozhodl jediným gólem. Nebál jste se, že to bude ofsajd?

Upřímně jsem si myslel, že to je ofsajd. Ani jsem se v tu chvíli tolik neradoval, což mě teď zpětně mrzí. Škoda, v této době VARu člověk u každé situace neví a nemůže naplno prožít ty emoce po vstřelení gólu. Když VAR uzná branku, tak ty emoce už jsou takové vyšuměné. Na druhou stranu jsem rád, že mi v kolonce gólů přibyla branka a byla za tři body.

Byl jste i u obranného zákroku, kdy si hasil brejkovou situaci a přečíslení Karviné.

Odehrál jsem tam balon, který jsem neměl úplně ideálně. Chtěl jsem to odehrát co nejdál, jenže jsem spíš namazal soupeři. Bohužel jsem to v plném běhu dobře netrefil. Intuitivně jsem se vracel dozadu a věděl jsem, že Bartle dostal dobrý balón a dal si i dobrý dotek. Ještě, že jsem ho takhle zakřižoval a bylo to pro nás všechny dobře.

Hned po změně stran jste si navedl míč na štiplavou střelu pod břevno, nemyslel jste si, že to bude taky branka?

Člověk když zrovna dobře vystřelí, tak to jde k mé smůle jen doprostřed branky. Kdyby šla střela metr do nějaké strany, tak by to pro brankáře bylo určitě složitější. Takhle mu stačilo jen reflexivně zvednout ruku.

Věřil jste si po vstřelené brance víc? Přeci jen si se poté dostával více do hry.

Asi určitě. Po dobré části kariéry v Liberci se snažím na tuto část navázat. Troufnu si říct, že jsem měl dobrou přípravu, ale zatím jsem to nedokázal převést do ligy, což mě mrzí. Dost nad těmi zápasy přemýšlím a vím, že to zatím není úplně ono. Věřím, že mi tyhle okamžiky pomůžou. Já si potřebuju na hřišti věřit, a když si věřit budu, tak ta moje sportovní forma půjde určitě nahoru.

Několikrát jsme ztratili zápasy v závěru, byly to i tentokrát velké nervy v šestiminutovém nastavení?

Ale dnes jsme to neztratili a dotáhli do zdárného konce. Nebavme se o tom, nerozebírejme to. Dneska jsme zvítězili za tři body.

Martin Doležal se tam během zápasu přiznal rozhodčímu, že balon nikdo netečoval a roh jsme nekopali. Jak se díváte na takové gesto jako spoluhráč?

V tu chvíli jsem si říkal, že já bych se nikdy nepřiznal (úsměv). Jsem vítězný typ, samozřejmě nějaká gesta fair play a postoj k nim by člověk měl zanechat. Na druhou stranu já chci každý zápas vyhrát a chci být úspěšný. Asi bych se nezachoval jako Doli. Ale klobouk před ním.