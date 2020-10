Přestávka bude trvat minimálně čtrnáct dní. „Porazili jsme po dobrém výkonu Opavu 4:1, na Spartě jsme ve druhé půli hráli dobře, a teď když vidím, že forma hráčů jde nahoru, tak zase přišla stopka a udržte ty kluky v tom. A to ještě nevíte, co za čtrnáct dnů bude,“ řekl v rozhovoru pro web ctsport.cz trenér Jablonce Petr Rada.

Fotbalisté v kabině byli důrazně upozorněni, aby udělali vše pro to, aby minimalizovali riziko nákazy. „Hráčům jsem řekl před sezonou, ať se vyhýbají velkým společnostem, nechodí moc do restaurací a do velkých center. Vydržte to, je to třeba. A oni to dodržují. A máme i další opatření, jednou týdně jsme testovaní – já už mám nos jako nosorožec. Mám za sebou čtrnáct testů,“ pobavil dalším ze svých bonmotů jablonecký kouč.

„Samozřejmě nebezpečí, že to chytíte, nemůžete nikdy vyloučit. Nemůžete třeba odpovídat za to, jestli všechno dodržují i další týmy v klubu – béčko, dorosty, žáci. A když to někdo dostane, tak to holt dostane, musíte ho vyřadit,“ je si vědom Rada, že možnost nákazy virem stále existuje.

Podle jabloneckého lodivoda chybí stejná pravidla pro všechny. „Tady je pak to, že nejsou jednotná pravidla z hygieny. Když jeden – dva hráči omarodí, tak se vyřadí a jede se dál. Jenže se stane, že hygiena v jiném kraji pošle do karantény celý tým. Přece by měla být nějaká jednotná pravidla,“ nabádá Rada.

Zkušený trenér rozhodně nemá problém s tím, aby se dodržovala nastavená opatření. „Nikdo nevíme, co to je za vir. Tisíc odborníků, tisíc názorů, a zdraví národa je přednější. Nějaká opatření k tomu určitě patří,“ přitakává.

Rada se ovšem bojí i toho nejčernějšího scénáře, který by mohl v nejhorším případě nastat. „Na rozdíl od první vlny, kterou jsme zvládli dobře, jsme na tom nyní dost hrozivě. Těžko se v tom orientuje. Ale bojím se, že nejen pro sport, ale třeba i pro kulturu to může skončit až tragicky,“ přidává svůj pohled na věc.

V posledních dnech se hodně uvažuje o tzv. lockdownu, tedy uzavření. „To už mi připadá úplně na hlavu. Mně pan Babiš doma neudrží a může třeba stát tady před vratama. Já se potřebuji nadýchat čerstvého vzduchu a aby mi někdo takhle vyhrožoval. To už je trochu za hranou,“ nechápe některé kroky zástupců české vlády.

Radovi například chybí i lepší komunikace ze strany vlády. „Musejí být nějaká pravidla. Důvody těch opatření by se měly lidem v televizi vysvětlit dopodrobna. Když někdo řekne, že smí u stolu sedět šest a nyní čtyři lidi, tak ať řekne pan Babiš nebo pan Prymula, jak to má být a proč to tak je. Když má někdo tři děti, tak jedno musí nechat doma a přinést mu oběd v krabičce,“ pokrčil rameny Rada.

Trenér Jablonce je ve spojení s lékaři, kteří mu potvrdili, že sportovat je důležité i v této těžké době. „Protože je to pro zdraví jen dobře a jediné, co doporučují po tréninku – aby hráči do dvaceti minut opustili kabinu. To dodržujeme. Hráči mají po tréninku deset minut na regeneraci. Hokejisti to mají horší, hrají v hale,“ nabízí srovnání dvou sportů.

Vrtá mu hlavou ale jiná věc. „My nesmíme hrát, ale mančafty Evropu hrát můžou. Je to dobře, ať hrají, ale zase – je to výjimka,“ upozorňuje Rada na jeden nesoulad. Zákaz hraní zápasů nepřijde Radovi jako dobrý kok. „Trénovat můžeme, hrát ne. Nevidím mezi tréninkem a zápasem bez diváků moc rozdíl, dodržujeme všechna hygienická opatření, jsme venku, myjeme si ruce, kluci nejsou ve sprše pohromadě,“ kroutí hlavou.

„My se do dvaceti lidí vejdeme. A když by nás bylo třeba jednadvacet, tak co to je? Co jsou ta čísla?“

Nezbývá než doufat, že se koronavirová situace v zemi co nejdříve zlepší, aby sport mohl opět přinášet lidem radost a ti přišli na trochu jiné myšlenky.