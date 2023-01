Z kádru chyběli dva hráči. Dion Cools z Jablonce přestupuje do zahraničí a Vladimir Jovović má ještě prodloužené volno. Z rekonvalescentů se do tréninku zapojili další hráči Miloš Kratochvíl a Jakub Martinec. Jan Krob se ještě připravuje individuálně. Nicméně několik hráčů trápí ještě nějaká drobná zranění, takže je potřeba se dát do soustředění pořádně dohromady, abychom se mohli kvalitně připravit na jarní část sezóny.

Tým čekají tři přípravné duely na soustředění ve Španělsku. 13. ledna proti FC Sion, 16. ledna proti Diosgyori VTK a 19. ledna proti Puskas Akademia. Přesná místa a časy budou upřesněny před odjezdem na soustředění. Zahraniční přípravy se zúčastní také Tomáš Hübschman.

Už jste zdravý a schopný naskočit do nové sezóny?

Už je to dobré, na fotbal to je. Rozhýbávám ruku, ale tu k fotbalu tolik nepotřebuju, už bych se měl zapojit na sto procent?

Jaké bylo vaše zranění?

Zlomil jsem si v Teplicích zápěstí. Měl jsem ruku čtyři týdny v jedné poloze a další dva týdny zase v jiné. Pak jsem s ní teprve mohl začít hýbat. Doktoři mě do fotbalu moc pustit nechtěli. Po čtrnácti dnech jsem už ale i se sádrou trénoval, ale musel jsem být opatrný, abych nespadl a nezlomil si ji znovu. Prvních čtrnáct dnů ta zlomenina dost bolela, nešlo s ní ani běhat, otřesy při běhání byly bolestivé. To nebylo příjemné.

Zápas v Teplicích jste ale dohrál i se zlomeným zápěstím, ne?

Ano, stalo se to v první půli. Hned bylo jasné, že to je zlomené. Ale domluvili jsme se s trenérem, že, pokud to půjde, vydržím na hřišti. Ale pak už to moc nešlo.

Jak hodnotíte podzim?

I když jsem nehrál, byl jsem tady (na Střelnici) a byl jsem s týmem v kontaktu. Netrénoval jsem čtrnáct dnů, ale viděl jsem, jak se tým připravuje, jakou má filosofii a představu o víkendových zápasech, které kluky na podzim čekaly. Ne všechny se povedly a výsledkově jsme na tom dobře nebyli, což potvrdilo i konečné umístění v tabulce.

Jste zkušený hráč, jak hodnotíte podzimní problémy disciplínou? Co se s tím dá dělat, jak se dá mančaft zklidnit?

Řešili jsme to od začátku podzimu, kdy se karty objevily a začalo jich přibývat.

Máte na co z podzimu navázat?

Určitě ano. Dali jsme mnohem víc branek, než loni. Ale musíme zkvalitnit hru dozadu, kde jsme zase naopak hodně zbytečných gólů dostali. Problém jsme měli od začátku podzimu. Odehráli jsme i dobré zápasy, ve kterých jsme vedli, ale nedokázali jsme z toho vůbec nic vytěžit. Tak tomu bylo třeba právě v Teplicích. Vedli jsme, ale nezískali pak ani bod. Karty a ztráta koncentrace v utkání nahrály tomu, že jsme nebyli schopní dovést zápas do vítězného konce a odešli jsme s nulou.

Budete hrát pod tlakem?

Takhle to nevnímám. Jsme pod tlakem pořád. Nepamatuji si zápas, který by nebyl důležitý. Vybrali jsme si takový život a musíme vědět, že žádný zápas nebude jednoduchý. Nemůžeme počítat s tím, že přišel trenér a řekl nám, že to a to utkání důležité není a že si můžeme fotbal užívat. To se můž stát tak leda na tréninku. Ani v přátelských zápasech to už nejde. Trenérům, fanouškům a lidem kolem fotbalu už není jedno, jak zápas dopadne.

Jako nejzkušenější hráč ses podílel na vzniku nového „sazebníku pokut“, kterou vedení klubu zavedl?

Všichni jsme měli možnost okomentovat. Nikdo neměl žádné připomínky. Kluci k tomu přistoupili tak, jak měli. Jako tým jsme si uvědomili, čím jsme si na podzim prošly a že některé věci byly zbytečné. A pochopili jsme, že je potřeba být za ně potrestaný a zaplatit.

Jaká je největší změna v disciplinárním řádu?

Hlavně v tom, že je to na papíře a musíme to brát jako jasnou a platnou věc. Doposud to bylo spíše formou dohody, domluvy. Pokuty a tresty se v Jablonci, co pamatuju, nikdy moc neuplatňovaly. I pro mne je to poslední východisko ze situace, která nastala. A že to přijít muselo. Na podzim toho fotbalového zlobení bylo u nás dost. Karet bylo opravdu hodně. Každý musí udržet emoce a vědět, s čím do zápasu jde. A hlavně taky vědět, co to může přinést pro celý tým za výsledek, když neuváženě někdo z nás do souboje vletí a dostane kartu.

Co říkáte odchodu Coolse?

Jeho příchod byl narychlo a odchod v podobném duchu. Chtěl hrát v Evropě, to se mu povedlo, hrál u nás. Byl tady spokojený. Ale už asi o nějaké takové možnosti věděl. Jen hned nechtěl z Evropy pryč. A tato nabídka pro něj byla taková, která se neodmítá. Odchod takového hráče může vést k oslabení. Ale na druhou stranu máme v kádru dost hráčů, máme, kdo by hrál.

A vaše chuť do nového sezóny?

Naše situace v tabulce mě netěší. Už druhým rokem se plácáme dole. Zápasů, které bavily nás i lidi, moc nebylo. Teď máme jasnou motivaci, zachránit Jablonec v lize.